Медсестры пойдут к доске

В школах и детских садах появится новая должность — «медицинская сестра-специалист». Такие сотрудники будут иметь право оказывать профессиональную медпомощь прямо в образовательных организациях — например, выдавать лекарства ученикам с хроническими заболеваниями и детям-инвалидам. В Госдуме идею Минздрава поддержали, но напомнили про дефицит медицинских кадров в стране. Ситуацию осложняет новое требование Минздрава — у школьных медсестер должно быть профильное высшее образование. Только для школ потребуется 30–40 тыс. таких специалистов, предупреждает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Минздрав опубликовал на regulation.gov.ru проект приказа, в котором прописан новый порядок оказания медпомощи несовершеннолетним в образовательных организациях (например, в школах и детсадах). Планируется, что он начнет действовать уже 1 сентября 2025 года.

Документ затрагивает работающих в школах медсестер. Во-первых, меняется сама штатная должность: сейчас это просто «медицинская сестра (фельдшер)», а Минздрав предлагает более конкретное название — «медицинская сестра-специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся». Во-вторых, такой специалист обязан иметь высшее образование со степенью «бакалавр сестринского дела».

Среди других нововведений — обязанность медсестры выдавать лекарства и «специализированное питание» несовершеннолетним ученикам с хроническими заболеваниями и детям-инвалидам прямо в школах (действующий приказ не предусматривает таких функций). В проекте прописан конкретный механизм: если необходимый ребенку препарат передает родитель, лекарство должно быть запечатано и сопровождаться распиской. В школе должны быть созданы условия для хранения лекарств «в надлежащих условиях».

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) поддерживает инициативу: действующий с 2013 года приказ, по ее словам, «устарел и не соответствует современным реалиям». Предложенные Минздравом изменения она назвала «важным шагом в развитии школьной медицины», но подчеркнула, что всех проблем документ не решит. Она сослалась на статистику Минздрава, согласно которой абсолютно здоровыми можно назвать лишь 26,7% школьников. При этом, по данным депутата, медкабинеты есть только в 65% школ и во многих нужно обновить оборудование. «Даже при наличии новых штатных единиц во многих школах, особенно в сельской местности, может не хватать квалифицированных кадров»,— добавляет Яна Лантратова. Она считает, что государство должно разработать программы по подготовке специалистов с предоставлением льгот для работы в сельской местности.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович говорит, что для школ, «по самым скромным подсчетам», потребуется 30–40 тыс. специалистов с высшим образованием. «Где мы возьмем эти кадры, сказать сложно. Идея приказа правильная, но важно, чтобы Минздрав понимал все нюансы»,— сказала госпожа Попович.

Напомним, в начале февраля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР) раскритиковала организацию работы школьных медкабинетов. Она заявила, что в действующих документах Минздрава не прописаны компетенции медиков в образовательных организациях, также нет единых требований к ним. Минздрав, как сообщал “Ъ”, пообещал «актуализировать» документы (см. “Ъ” от 6 февраля). Вчера ведомство подтвердило “Ъ”, что разработка нового приказа проводилась «с учетом поступивших предложений, в том числе на круглых столах и площадке партии "Единая Россия"». В министерстве также напомнили, что президент Владимир Путин ранее поручил правительству разработать национальный проект «Молодежь и дети», предусматривающий открытие или обновление медкабинетов в общеобразовательных организациях.

Наталья Костарнова