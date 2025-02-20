Шольц и Мерц поговорили как гребец с пилотом

Действующий канцлер Германии социал-демократ Олаф Шольц и лидер оппозиционных христианских демократов Фридрих Мерц провели финальный раунд теледебатов перед намеченными на воскресенье выборами в Бундестаг. На этот раз предметом дискуссии были только внутренние проблемы, касающиеся миграции, экономики и энергетики. По каждой из них главе немецких консерваторов, чья партия лидирует в опросах с большим отрывом, нашлось в чем упрекнуть нынешнего главу правительства. Однако не исключено, что именно с теми, кого он так отчаянно критикует, Мерцу и придется создавать коалицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц во время дебатов

Фото: Fabrizio Bensch / Pool / Reuters Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц во время дебатов

Фото: Fabrizio Bensch / Pool / Reuters

Последний в преддверии внеочередных выборов в Бундестаг раунд теледебатов между Фридрихом Мерцем и Олафом Шольцем состоялся на площадке медиаконцерна Axel Springer в Берлине и оказался довольно коротким: в эфире политики провели не более часа. На этот раз вопросы внешней политики остались за кадром, дав претендентам на кресло будущего канцлера Германии возможность обсудить наиболее острые внутренние проблемы — миграцию, экономику и энергетику.

Когда обоих политиков спросили про их планы по обеспечению безопасности и охране порядка, особенно на фоне серии нападений, совершенных мигрантами, оба выступили за решительные меры в отношении преступников.

«Если преступления совершены, виновные должны понести более суровое наказание. В том числе, если они не являются гражданами Германии, депортация туда, откуда они приехали»,— заявил Олаф Шольц.

Фридрих Мерц, чья партия в последние месяцы заняла крайне жесткую позицию в отношении нелегальной миграции, для начала признал, что ХДС, находившаяся у власти 16 лет — до 2021 года, отчасти ответственна за нынешнюю плачевную ситуацию. Но тут же добавил, что консерваторы ее скорректировали. Сославшись на угрозу крайне правой «Альтернативы для Германии» (АдГ), Мерц привел в пример Данию, где существенно облегчили депортацию правонарушителей. «И там правые популисты практически исчезли. Здесь же их поддержка удвоилась. И это вина этого правительства»,— резюмировал Мерц.

В схожей манере кандидаты в канцлеры обсудили и вопросы экономики. Шольц похвалил инициативу своей партии «Сделано в Германии» — планируемую систему налоговых льгот для компаний, которые инвестируют в немецкую промышленность и, в частности, в немецкую инфраструктуру. Мерц вновь раскритиковал соперника, заметив, что это «та же старая история от социал-демократов», желающих «увеличить государственные расходы». И предложил «сократить джунгли бюрократии, которым это правительство позволило разрастись еще гуще».

Досталось главе социал-демократов и за решение закрыть немецкие АЭС. «Под моим руководством ничего не будет закрыто, пока у нас не появятся конкретные альтернативы»,— пообещал лидер немецких консерваторов. И тут же заявил, что именно энергетическая политика правительства стала главной причиной роста цен в Германии: хотя первоначальный дефицит энергии возник вслед за конфликтом на Украине, «проблема усугубилась идеологической приверженностью правительства к зеленой энергетической революции, которая просто не работает».

Пикировка случилась и когда речь зашла о том, у кого больше шансов возглавить правительство после выборов.

«Некоторые люди пойдут на выборы, в кабину для голосования и только там решат, за кого и за какую партию голосовать. И я верю, что в конечном итоге многие проголосуют за СДПГ и дадут мне новый мандат лидера»,— сказал действующий канцлер, намекая, что голоса неопределившихся избирателей достанутся ему. В ответ Мерц выразил уверенность, что «в течение следующих четырех дней никаких чудес не произойдет». «Ваше канцлерство должно закончиться в воскресенье»,— сказал он господину Шольцу.

Судя по опросам общественного мнения, чудес действующему главе немецкого правительства действительно ждать не стоит. Союз христианских демократов с баварским Христианско-социальным союзом (ХДС/ХСС) лидирует в гонке с неизменными 30% рейтинга, тогда как СДПГ идет лишь третьей с 15% поддержки избирателей, заметно уступая АдГ (рейтинг этой политической силы составляет около 21%).

Впрочем, не все просто складывается и у самого Мерца, которому придется приложить немало усилий для формирования правящей коалиции. Далеко не секрет, что самым идеологически близким партнером по коалиции для ХДС были бы «Свободные демократы» (СвДП), ранее входившие в коалицию Шольца. Но пока у них не так много шансов даже преодолеть минимальный 5-процентный барьер, чтобы попасть в парламент. «СвДП поставили себя в трудное положение. Я бы предпочел, чтобы все было по-другому»,— признал Мерц.

Ранее он говорил о том, что рассматривает в качестве «младшего партнера» как социал-демократов, так и «Зеленых». Рейтинг последних зафиксирован приблизительно на уровне 13%. Между тем «Левые» набирают, согласно последним прогнозам, 7% голосов, тогда как «Союз Сары Вагенкнехт» находится на грани преодоления 5-процентного барьера.

При этом нынешний электоральный цикл проходит на фоне реформы Бундестага — число мест должно сократиться с 735 до 630. И для двухпартийной коалиции большинства господину Мерцу необходимо получить не менее 316 мест.

Если в парламент пройдет больше партий, шансы на создание двухпартийного правительства могут оказаться под вопросом. Если меньше, то господину Мерцу, скорее всего, будут гарантированы более комфортные условия за счет перераспределения мест аутсайдеров между всеми политическими силами, перешагнувшими 5-процентный барьер.

При этом не исключено, что по итогам выборов Шольцу и Мерцу придется сколачивать коалицию друг с другом. Причем оба лидера даже намекнули на такую возможность. Под занавес дебатов нынешний канцлер шутливо заметил, что с радостью залез бы в самолет, пилотируемый пилотом-любителем Мерцем, «при условии что его лицензия пилота настоящая, конечно».

Мерц ответил тем, что также согласился бы сесть в лодку с увлекающимся греблей Шольцем. «И я хорошо плаваю, так что мне даже не понадобится спасательный жилет»,— пошутил он.

Вероника Вишнякова