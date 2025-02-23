Главные новости за неделю 17–23 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Петербурге на торгах продадут крупный складской комплекс в Шушарах. Два производственных здания обшей площадью около 50 тыс. кв. метров на участке площадью 4 га готовятся реализовать в рамках процедуры банкротства ООО «Невская логистика». Дата аукциона пока не назначена, однако лот уже оценили в 1,7 млрд рублей. Склад расположен в районе развязки КАД, Витебского проспекта и Московского шоссе.

В Петербурге объявлен ряд конкурсов на выполнение работ по обследованию технического состояния помещений гражданской обороны. Потенциальным подрядчикам необходимо будет оценить стоимость восстановления бомбоубежищ в нескольких районах города. Общая стоимость всех тендеров составляет более 72 млн рублей.

Десять рейсовых автобусов в Петербурге сняли с линий до устранения нарушений после проверки прокуратуры Центрального района. Специалисты вместе с сотрудниками ГАИ осмотрели более 300 транспортных средств. По результатам проверки надзорное ведомство внесло представления в адрес двух перевозчиков, которые находятся на рассмотрении.

Президент РФ Владимир Путин приезжал в Петербург для проведения ряда внутренних рабочих встреч. 18 февраля из города на Неве по видеосвязи российский лидер провел совещание с правительством РФ, на котором, в том числе, обсуждались вопросы диспансеризации. На следующий день, 19 февраля, глава государства принял участие в мероприятиях по случаю годовщины смерти Анатолия Собчака. Подробнее — в материале «Ъ».

Системой распознавания этнической принадлежности собираются оснастить 8 тыс. городских камер, с помощью которых будут следить за скоплениями мигрантов. Об этом на заседании городского правительства заявил председатель комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов. Помимо этого, по словам чиновника, в Петербурге также намерены ограничить работу мигрантов в доставке.

Парламент Санкт-Петербурга сразу во втором и третьем чтениях одобрил изменение городского закона № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия». При этом ЗакС отклонил совместную поправку от «Яблока» и депутата от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаила Амосова. Парламентарии предлагали закрепить в законе запрет на строительство новых небоскребов, даже если они будут возводиться вне границ зон охраны.

Крупнейший российский автодилер «Рольф» объявил о назначении на должность генерального директора компании Светланы Виноградовой. На этом посту она сменит Романа Антонова, который возглавлял фирму с марта прошлого года. Госпожа Виноградова работает в «Рольфе» более 30 лет, она пришла в компанию в 1994 году. С февраля 2017 по декабрь 2023-го топ-менеджер уже занимала пост гендиректора, после чего перешла на должность первого заместителя.

Специалисты Балтийского филиала Морспасслужбы заделали все пробоины на танкере Koala, наложив на них металлические листы, сообщила пресс-служба ведомства 20 февраля. В ходе работ выполнили 51 спуск, водолазные работы длились в общей сложности 43 часа. Следом сотрудники Морспасслужбы приступили к откачке воды из шахты правого борта. Жидкость без примесей нефтепродуктов попала внутрь через пробоину.

В 2025 году в Санкт-Петербурге может появиться завод по производству китайских двигателей Yuchai, сообщил врио председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Согласование этого проекта с китайскими партнерами длится уже год, уточнил чиновник. Место строительства нового производства намерены утвердить в этом году.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию здания нового Центра современного искусства имени Сергея Курехина, который расположен на Среднем проспекте В.О., 93, в Василеостровском районе города. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. До этого по указанному адресу находился кинотеатр «Прибой». Реконструкция объекта проводилась с 2016 года.

ДОМ.РФ объявил результаты аукциона по продаже исторического комплекса бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной, 7, в Санкт-Петербурге с начальной ценой 1,051 млрд рублей. Победителем стал петербургский девелопер КВС Сергея Ярошенко и Владимира Трекина, предложивший за объект 1,135 млрд рублей. Новый владелец комплекса обещает построить в знаковом месте исторический музей, гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства. Подробнее – в материале «Ъ-СПб».

Корпорация Hyundai Motor из Южной Кореи опровергла сообщения СМИ о возвращении на отечественный рынок и выкупе завода в Петербурге. В компании подчеркнули, что никаких шагов в этом направлении не предпринимается. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в свою очередь подчеркнул, что ушедших из страны производителей не ждут с «распростертыми объятиями».

АО «Петербургский тракторный завод» в 2025 году введет в эксплуатацию новое производство по выпуску мостов, коробок передач и редукторов. О завершении строительства сообщил глава управления маркетинга ПТЗ Сергей Ростов. Компания в нынешнем году закончит возведение цеха и запустит его в работу. Часть мощностей предприятия начала функционировать в тестовом режиме в конце прошлого года. Объем инвестиций составил 15 млрд рублей.

Петербургский боксер-полутяжеловес Дмитрий Бивол взял реванш у другого российского спортсмена Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира (до 79,4 кг). Поединок, состоявшийся в Эр-Рияде в ночь на 23 февраля, стал центральным событием вечера бокса. Судьи отдали победу Биволу со счетом 114:114, 116:112, 115:113. О том, как проходил бой — в материале «Ъ».

В Петербурге на 74-м году жизни скончалась директор спортивной школы олимпийского резерва «Академия фигурного катания на коньках», вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова. Печальную новость в воскресенье, 23 февраля, сообщили в городском комитете по физкультуре и спорту. Госпожа Меньшикова руководила СШОР с 1993 года, была бессменным вице-президентом федерации фигурного катания с 2001 года.

В аэропорту Пулково 23 февраля совершил экстренную посадку рейс Москва — Кайо-Коко (Куба), следовавший из Шереметьево. Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, приземляться в аварийном режиме в Петербурге борту авиакомпании Nordwind пришлось из-за технической неисправности самолета. Посадка прошла успешно. Пассажиров отправят в пункт назначения резервным бортом.