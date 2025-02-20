Завод по производству китайских двигателей планируют построить в Петербурге

В 2025 году в Санкт-Петербурге может появиться завод по производству китайских двигателей Yuchai, сообщил врио председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в беседе с РБК Петербург. Согласование этого проекта с китайскими партнерами длится уже год, уточнил чиновник.

Место строительства нового производства намерены утвердить в этом году. «Мы рассчитываем, что в 2025 году поймем, где производство будет локализовано. И после этого сможем говорить о начале строительства»,— уточнил господин Ситов. Предполагается, что завод будет выпускать судовые двигатели и двигатели для электроэнергетики.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» заработали по итогам прошлого года 92,8 млрд рублей. За все время функционирования особой экономической зоны, открытой в 2006 году, совокупный объем выручки ее резидентов достиг 498,3 млрд руб., а общий объем инвестиций компаний составил 126,9 млрд рублей.

Кирилл Бевзюк