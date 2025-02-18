Путин проведет совещание на тему диспансеризации во время поездки в Петербург

Президент России Владимир Путин, будучи в Санкт-Петербурге, проведет совещание с Правительством РФ на тему диспансеризации. Власти обсудят итоги программы за 2024 год, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Официальный представитель Кремля уточнил, что совещание пройдет во второй половине дня 18 февраля. Владимир Путин присоединится к обсуждению в режиме видеоконференции.

Господин Песков добавил, что у главы государства в Петербурге запланировано несколько рабочих внутренних встреч.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Путин наградил главу совета директоров «Сэтл Групп» орденом Александра Невского.

Татьяна Титаева