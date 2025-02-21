Новым собственником бывшей тюрьмы «Кресты» в Петербурге стал девелопер «КВС»
Победителем аукциона по продаже исторического комплекса бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной, 7, в Санкт-Петербурге стала строительная компания «КВС». Она превысила ставку второго участника торгов, предложившего за объект 1,1 млрд рублей. Согласно протоколу Дом.РФ, окончательная цена лота составила 1,135 млрд рублей.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Торги начались в 10:00 21 февраля. После полудня релиз о приобретении знакового исторического объекта появился на сайте компании ООО «КВС». Объект «пройдет бережную реставрацию и станет уникальным общественным пространством, в котором прошлое и будущее соединятся в новом формате»,— говорится в сообщении девелопера. Здесь появится музей, сохраняющий память и историю локации, а также гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства, открытые для всех, пообещали в компании.
Дом.РФ выставил на продажу комплекс бывшего СИЗО с участками земли общей площадью 3,9 га и постройками площадью 41,2 тыс. кв. м в декабре 2024 года. Лот содержит 29 объектов и 6 участков, в том числе два корпуса крестообразной формы на 999 камер, корпуса больницы, кухни, ледника, котельной, прачечной и других вспомогательных зданий. Общая площадь бывшего бывшего СИЗО №1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области составляет 4,2 га, в состав лота не вошло два объекта. Это действующее общежитие сотрудников ФСИН на Арсенальной набережной, 7, корп. 2, и Церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского.
История легендарных «Крестов» и его известные арестанты — в фотогалерее «Ъ-СПб».