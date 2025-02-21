Новым собственником бывшей тюрьмы «Кресты» в Петербурге стал девелопер «КВС»

Победителем аукциона по продаже исторического комплекса бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной, 7, в Санкт-Петербурге стала строительная компания «КВС». Она превысила ставку второго участника торгов, предложившего за объект 1,1 млрд рублей. Согласно протоколу Дом.РФ, окончательная цена лота составила 1,135 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Торги начались в 10:00 21 февраля. После полудня релиз о приобретении знакового исторического объекта появился на сайте компании ООО «КВС». Объект «пройдет бережную реставрацию и станет уникальным общественным пространством, в котором прошлое и будущее соединятся в новом формате»,— говорится в сообщении девелопера. Здесь появится музей, сохраняющий память и историю локации, а также гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства, открытые для всех, пообещали в компании.

Дом.РФ выставил на продажу комплекс бывшего СИЗО с участками земли общей площадью 3,9 га и постройками площадью 41,2 тыс. кв. м в декабре 2024 года. Лот содержит 29 объектов и 6 участков, в том числе два корпуса крестообразной формы на 999 камер, корпуса больницы, кухни, ледника, котельной, прачечной и других вспомогательных зданий. Общая площадь бывшего бывшего СИЗО №1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области составляет 4,2 га, в состав лота не вошло два объекта. Это действующее общежитие сотрудников ФСИН на Арсенальной набережной, 7, корп. 2, и Церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского.

История легендарных «Крестов» и его известные арестанты — в фотогалерее «Ъ-СПб».

Константин Куркин, Александра Тен