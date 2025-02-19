ЗакС принял новую версию закона о границах охранных зон

Парламент Санкт-Петербурга на пленарном заседании 19 февраля сразу во втором и третьем чтении одобрил изменение городского закона № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия», передает корреспондент «Ъ-СПб». При этом ЗакС отклонил совместную поправку от «Яблока» и депутата от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаила Амосова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Парламентарии предлагали закрепить в законе запрет на строительство новых небоскребов, даже если они будут возводиться вне границ зон охраны. «Исторические виды города, его охраняемые законом панорамы, например, такие, как вид от Эрмитажа на Стрелку Васильевского острова и Петропавловский собор, не должны искажаться новыми небоскребами. Сейчас закон это допускает, если сам небоскреб будет строится уже не в зоне охраны. Но панорамы и виды в зонах охраны он искажает»,— представила на заседании поправку Ольга Штанникова.

Предложение «яблочников» парламентская комиссия по градостроительству рассматривала дважды: на первом заседании в понедельник, 17 февраля, однозначного решения по поправке принято не было. На следующий день, 18 февраля, комиссия собралась снова и поправку отклонила. Комментируя инициативу фракции, председатель комиссии Валерий Гарнец заявил, что собраться еще раз пришлось, так как согласно регламенту Заксобрания «комиссия должна принять какое-нибудь решение: либо положительное, либо отрицательное».

После подписания закона губернатором в законе пропишут два новых понятия «ценные средовые объекты» и «ценные рядовые объекты». В список средовых вошли 915 зданий, в перечень рядовых — 4657. Кроме того, в перечень ценных средовых объектов включили более 650 построек, возведенных в советский период. Остальные исторические дореволюционные здания, не вошедшие в оба списка, как и ранее остаются под охраной — их снос запрещен.

Инициатива еще до ее внесения в парламент вызвала многочисленные споры. Тогда Смольный предлагал разделить исторические здания на три категории: ценные средовые, средовые и несредовые. В раздел несредовых, «утративших историческую среду или не соответствующих ее средовым характеристикам», попало более 300 построек. Именно эта категория вызвала наибольшую обеспокоенность у петербургских градозащитников. После обсуждений список «несредовых» из текста документа исключили.

Подробнее о том, что изменится в градостроительном законе — в материале «Ъ-СПб» «Депутаты обозначили границы для культуры».

Надежда Ярмула