Корпорация Hyundai опровергла слухи об обратном выкупе завода в Петербурге

Корпорация Hyundai Motor из Южной Кореи опровергла сообщения СМИ о возвращении на отечественный рынок и выкупе завода в Петербурге, сообщает РИА Новости 21 февраля. В компании подчеркнули, что никаких шагов в этом направлении не предпринимается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в свою очередь подчеркнул, что ушедших из страны производителей не ждут с «распростертыми объятиями». Он добавил, что российская промышленность после ухода зарубежных конкурентов получила серьезные возможности для роста.

О возможном выкупе петербургского завода, где ранее выпускались автомобили концерна, писала южнокорейская пресса. В публикациях отмечали, что этот шаг Huyndai планировала предпринять до конца года в случае, если конфликт между Россией и Украиной будет. В пользу этой версии говорит, что летом 2024 года компания подала 17 заявок на регистрацию товарных знаков.

Автопроизводитель Hyundai покинул Россию в начале 2024 года, продав активы российскому ООО «Арт-Финанс», которое является материнской компанией группы АГР. Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение двух лет после продажи.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что АГР запустит на бывшем заводе Hyundai в Петербурге новый отечественный бренд TENET.

Андрей Маркелов