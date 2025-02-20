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Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию центра им. Курехина в Петербурге

Служба государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию здания нового Центра современного искусства имени Сергея Курехина, который будет расположен на Среднем проспекте В.О., 93 в Василеостровском районе города. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

До этого по указанному адресу находился кинотеатр «Прибой». Реконструкция объекта проводилась с 2016 года. Работы велись на площади 7,5 тыс. кв. метров — здание высотой 22,25 м имеет пять надземных и один подземный этаж. Помещение рассчитано на 1169 человек. Разрешение на ввод выдано ГБУК «Центр современного искусства им. Сергея Курехина».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал об открытии в Государственном Русском музее выставки о композиторе Сергее Курехине. Экспозиция стала завершающим событием в цикле мероприятий к 70-летию основателя «Поп-механики». В проекте кураторы постарались собрать все отсылки и культурные коды, которые использовались в работах петербургского музыканта.

Кирилл Бевзюк

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