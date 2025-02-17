Склад «Невской логистики» в Шушарах готовят к продаже за 1,7 млрд рублей

В Петербурге на торгах продадут крупный складской комплекс в Шушарах. Два производственных здания обшей площадью около 50 тыс. кв. метров на участке площадью 4 га готовятся реализовать в рамках процедуры банкротства ООО «Невская логистика». Как сообщает «Деловой Петербург», дата аукциона пока не назначена, однако лот уже оценили в 1,7 млрд рублей.

Склад расположен в районе развязки КАД, Витебского проспекта и Московского шоссе. Неподалеку находится еще один складской комплекс — немецкого производителя гаражных и дверных конструкций «Херманн Руссия».

Согласно данным Росреестра, готовящийся к продаже склад был построен в середине 2000 годов. Практически сразу же собственником объекта стало ООО «Истапоинт Лимитед». В 2010 году его приобрела компания «Невская логистика», связанная с ТД «Интерторг», развивавшего в Петербурге торговые сети «Семья», Spar и «Идея». Компания обанкротилась в начале 2020 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство еще одного складского терминала в Шушарах площадью 25 тыс. кв. м. Его планируется возвести для хранения реквизита и декораций Мариинского театра.

Андрей Цедрик