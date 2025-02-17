Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Склад «Невской логистики» в Шушарах готовят к продаже за 1,7 млрд рублей

В Петербурге на торгах продадут крупный складской комплекс в Шушарах. Два производственных здания обшей площадью около 50 тыс. кв. метров на участке площадью 4 га готовятся реализовать в рамках процедуры банкротства ООО «Невская логистика». Как сообщает «Деловой Петербург», дата аукциона пока не назначена, однако лот уже оценили в 1,7 млрд рублей.

Склад расположен в районе развязки КАД, Витебского проспекта и Московского шоссе. Неподалеку находится еще один складской комплекс — немецкого производителя гаражных и дверных конструкций «Херманн Руссия».

Согласно данным Росреестра, готовящийся к продаже склад был построен в середине 2000 годов. Практически сразу же собственником объекта стало ООО «Истапоинт Лимитед». В 2010 году его приобрела компания «Невская логистика», связанная с ТД «Интерторг», развивавшего в Петербурге торговые сети «Семья», Spar и «Идея». Компания обанкротилась в начале 2020 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство еще одного складского терминала в Шушарах площадью 25 тыс. кв. м. Его планируется возвести для хранения реквизита и декораций Мариинского театра.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...