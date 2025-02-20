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Водолазы полностью заделали пробоины на танкере Koala

Специалисты Балтийского филиала Морспасслужбы заделали все пробоины на танкере Koala, наложив на них металлические листы, сообщает пресс-служба ведомства 19 февраля.

Работы на танкере Koala по разогреву мазута и откачке воды

Работы на танкере Koala по разогреву мазута и откачке воды

Фото: vk.com / infomorspas

Работы на танкере Koala по разогреву мазута и откачке воды

Фото: vk.com / infomorspas

В ходе работ выполнили 51 спуск, водолазные работы длились в общей сложности 43 часа. Следом сотрудники Морспасслужбы приступили к откачке воды из шахты правого борта. Жидкость без примесей нефтепродуктов попала внутрь через пробоину.

Продолжаются работы с мазутом, которого на борту около 130 тыс. тонн. Выгрузить его можно только в подогретом состоянии, температура уже достигла 47 градусов.

Пар подают с берега. Как только работы будут выполнены, судно отбуксируют на рейд морского порта Усть-Луга. Определяется место безопасной стоянки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что взрыв в машинном отделении танкера случился ночью 9 февраля. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Подробнее читайте в материале «"Коала" не вышла из порта».

Андрей Маркелов

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