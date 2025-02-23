Бивол взял реванш у Бетербиева в поединке за титул абсолютного чемпиона мира

Петербургский боксер-полутяжеловес Дмитрий Бивол взял реванш у другого российского спортсмена Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира (до 79,4 кг).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бивол (слева) победил Артура Бетербиева в бою-реванше за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Дмитрий Бивол (слева) победил Артура Бетербиева в бою-реванше за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Поединок, состоявшийся в Эр-Рияде в ночь на 23 февраля, стал центральным событием вечера бокса. Судьи отдали победу Биволу со счетом 114:114, 116:112, 115:113.

Петербургский боксер, по мнению спортивных аналитиков, провел в столице Саудовской Аравии шикарный с точки зрения и техники, и тактики бой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российские полутяжеловесы поменялись статусами».

Андрей Цедрик