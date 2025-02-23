Рейс из Москвы в Кайо-Коко экстренно сел в Пулково из-за неисправности самолета

В аэропорту Пулково совершил экстренную посадку рейс Москва — Кайо-Коко (Куба), следовавший из Шереметьево. Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, приземляться в аварийном режиме в Петербурге борту авиакомпании Nordwind пришлось из-за технической неисправности самолета. Посадка прошла успешно, отметили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

«В связи с подозрением на техническую неисправность воздушного судна рейса N4-551 Шереметьево — Кайо-Коко экипажем было принято решение о посадке на запасном аэродроме Пулково с целью обеспечения безопасности полета»,— уточнили, в свою очередь, в пресс-службе компании-перевозчика.

Пассажирам пообещали предоставить услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, их исполнение взяла на контроль транспортная прокуратура.

За пассажирами аварийного рейса направят резервный борт, добавили в авиакомпании. Все подробности инцидента в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что борту Санкт-Петербург — Калининград пришлось возвращаться в Пулково после вылета из-за срабатывания индикации системы пожарной сигнализации.

Андрей Цедрик