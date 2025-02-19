Путин возложил цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове

Президент России Владимир Путин почтил память первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, возложив цветы к памятнику политика на Васильевском острове, сообщает пресс-служба Кремля 19 февраля. Монумент был установлен в 2006 году в сквере неподалеку от здания юрфака СПбГУ, где долгое время преподавал господин Собчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку

Фото: Пресс-служба Кремля Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку

Фото: Пресс-служба Кремля

Вместе с Путиным к памятнику пришли вдова Собчака, сенатор Людмила Нарусова, ее дочь, телеведущая Ксения Собчак, глава Сбербанка Герман Греф, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, губернатор Петербурга Александр Беглов и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сегодня в Петербурге вспоминают первого мэра города, который скончался в ночь на 20 февраля 2000 года в гостинице «Русь» в Калининградской области. Официальной причиной смерти Собчака называют острую сердечную недостаточность. Политик был похоронен на Никольском кладбище Александра-Невской лавры.

Яркие кадры из жизни Собчака смотрите в галерее «Ъ-СПб» «Первый и последний мэр Петербурга»

Андрей Маркелов