Автодилер «Рольф» объявил о смене генерального директора

Крупнейший российский автодилер «Рольф» объявил о назначении на должность генерального директора компании с 24 февраля Светланы Виноградовой. На этом посту госпожа Виноградова сменит Романа Антонова, который возглавлял фирму с марта прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В начале сентября «Рольф» объявил о смене собственника — новым владельцем компании стал российский бизнесмен Умар Кремлев. Он заявил о планах вывести бизнес на федеральный уровень и расширить присутствие фирмы в регионах РФ. Господин Кремлев прокомментировал назначение госпожи Антоновой на пост генерального директора компании, его слова цитирует пресс-служба дилера.

«Перед Светланой стоят задачи дальнейшего расширения географии присутствия, развития собственного производства, внедрения инновационных цифровых решений и подготовки к IPO»,— заявил господин Кремлев.

Бизнесмен также поблагодарил Романа Антонова за добросовестную работу на посту гендиректора и большой вклад в развитие компании. Господин Антонов продолжит принимать участие в управлении «Рольфом» как член совета директоров.

Светлана Виноградова работает в «Рольфе» более 30 лет, она пришла в компанию в 1994 году. С февраля 2017-го по декабрь 2023-го она уже занимала пост генерального директора, после чего перешла на должность первого заместителя гендиректора фирмы.

«Рольф» — дилерский холдинг с портфелем из более чем 30 брендов. Сеть насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов и Москве и Петербурге. Также недавно по франшизе открылся центр в Краснодаре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дело основателя петербургского автодилера «Рольф» Сергея Петрова дошло до суда.

Дарья Астанина