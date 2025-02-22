Кировский завод в 2025 году запустит новое предприятие за 15 млрд рублей

АО «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ, входит в ГК «Кировский завод») в 2025 году введет в эксплуатацию новое производство по выпуску мостов, коробок передач и редукторов. О завершении строительства в ходе заседания комитета Ленинградской областной торгово-промышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса сообщил глава управления маркетинга ПТЗ Сергей Ростов, пишет РБК.

Представитель завода отметил, что пока доступ к компонентам для сборки различных машин «сильно затруднен и экономически, и логистически». Компания в нынешнем году закончит строительство цеха и запустит его в работу.

Часть мощностей предприятия приступила к работе в тестовом режиме в конце прошлого года. Объем инвестиций составил 15 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания «Бизнесинформ» миллиардера Михаила Прохорова приобрела 90% доли в уставном капитале Выборгской лесопромышленной корпорации (ВЛК).

Татьяна Титаева