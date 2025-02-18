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После проверки прокуратуры с линий в Петербурге сняли 10 автобусов

Десять автобусов в Петербурге сняли с линий до устранения нарушений после проверки прокуратуры Центрального района, сообщает пресс-служба ведомства 18 февраля.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Специалисты вместе с сотрудниками ГАИ осмотрели более 300 транспортных средств, как на конечных остановках, так и непосредственно на линиях. Один из автобусов, где нашли неисправности, отправили до автопарка на жесткой сцепке.

По результатам проверки районная прокуратура внесла представления в адрес двух перевозчиков, которые находятся на рассмотрении. Сотрудники ведомства пристально следят за ходом ремонта общественного транспорта.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на Чкаловском проспекте коммунальный трактор столкнулся с лазурным автобусом. В результате происшествия никто не пострадал.

Андрей Маркелов

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