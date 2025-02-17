Конкурсы на обследование бомбоубежищ за 72 млн рублей объявили в Петербурге

В Петербурге объявлен ряд конкурсов на выполнение работ по обследованию технического состояния помещений гражданской обороны. Потенциальным подрядчикам необходимо будет оценить стоимость восстановления бомбоубежищ в нескольких районах города. Общая стоимость всех тендеров составляет более 72 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно данным с сайта госзакупок, в Петроградском районе на обследование укрытий, в частности, готовы потратить 20,4 млн руб., в Выборгском — 18,6 млн руб., в Василеостровском — 18 млн руб., в Адмиралтейском, Московском и Пушкинском районах — 11,2 млн, 2 млн и 1,9 млн рублей соответственно.

Помимо оценки состояния самих бомбоубежищ и инженерных сетей, также необходимо будет составить смету на капитальный ремонт или подготовить обоснование, почему использование того или иного объекта нецелесообразно.

Ранее «Ъ-СПб» писал о передаче бомбоубежищ в Ленобласти на баланс муниципальных образований до декабря 2024 года. Также сообщалось, что власти 47-го региона намерены изымать для оборудования укрытий на случай ЧС заглубленные подвальные помещения в зданиях.

Андрей Цедрик