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В Петербурге планируют определять этническую принадлежность по камерам

Системой распознавания этнической принадлежности собираются оснастить 8 тыс. городских камер, с помощью которых будут следить за скоплениями мигрантов. Об этом на заседании правительства Санкт-Петербурга 18 февраля заявил председатель комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Помимо этого, отвечая депутату Госдумы РФ Михаилу Романову, предложившему ограничить работу мигрантов в доставке из-за массовых нарушений ими ПДД, господин Капитанов заявил, что работа в этом направлении уже ведется: «Мы этим занимаемся, вы увидите результат»,— цитирует слова чиновника издание «Фонтанка».

Также Олег Капитанов рассказал, что на данный момент состояние межнациональных отношений в городе положительно оценивают 43% петербуржцев, хотя предполагалось достичь показателя в 62%. В качестве причин такой ситуации председатель комитета по межнациональным отношениям отметил серию терактов в Дагестане, а также теракт в подмосковном «Крокусе» в 2024 году.

Сейчас в Петербурге оформлено 195 тыс. патентов на работу, сообщил господин Капитанов. До повышения цены разрешений их число составляло 235 тысяч.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала 56 нелегальных мигрантов в ходе рейда на севере Петербурга.

Артемий Чулков

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