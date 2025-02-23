Израиль атаковал Ливан во время похорон экс-лидера «Хезболлы»

Израильские военнослужащие нанесли удары по военным объектам на юге и востоке Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По информации ЦАХАЛа, в атакованных местах была «выявлена активность» ливанского движения «Хезболла», которая противоречит договоренностям между Израилем и Ливаном.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац написал в соцсети Х, что израильские истребители пролетели над Бейрутом во время церемонии похорон погибшего лидера ливанской организации Хасана Насраллы.

«Самолеты ВВС ЦАХАЛа, которые сейчас кружат в небе Бейрута над местом похорон Хасана Насраллы, передают четкий сигнал: тому, кто угрожает уничтожить Израиль и нападает на Израиль, придет конец»,— сказано в сообщении господина Каца.

Хасан Насралла возглавлял движение «Хезболла» с 1992 года. О его гибели стало известно в сентябре 2024 года, после авиаудара израильской армии по бункеру в ливанской столице. Через несколько дней убили двоюродного брата Хасана Насраллы Хашима Сафи ад-Дина, которого называли вероятным преемником господина Насраллы.

Подробнее о конфликте движения с ЦАХАЛом — в материале «Ъ» «"Хезболле" не дают набрать высоту».