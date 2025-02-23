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Коммерсантъ FM
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В Бейрут прибыли тысячи человек для участия в похоронах экс-лидера «Хезболлы»

Десятки тысяч людей пришли на стадион в Бейруте, чтобы почтить память бывшего лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, передает агентство Associated Press (AP). Его похороны проходят спустя почти пять месяцев после убийства.

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Фото: Mohammed Yassin / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Bilal Hussein / AP

Фото: Ali Allouch / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohammed Yassin / Reuters

Фото: Bilal Hussein / AP

Фото: Mohammed Yassin / Reuters

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Фото: Mohammed Yassin / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Bilal Hussein / AP

Фото: Ali Allouch / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohammed Yassin / Reuters

Фото: Bilal Hussein / AP

Фото: Mohammed Yassin / Reuters

По информации AP, на похороны прибудут спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи. Вчера представитель «Хезболлы» Али Даамуш сообщал, что проститься с господином Насраллой приедут около 800 человек из 65 стран, а также тысячи граждан и активистов со всего мира. Прощание с Хасаном Насраллой проходит под лозунгом: «Мы верны завету».

Уточняется, что движение «Хезболла» заранее подготовило место к приему большого количества посетителей. Вдоль дороги в аэропорт за пределами стадиона установили экраны для тех, кто не может попасть на территорию стадиона. Также в боевую готовность приведены ливанская армия и полиция, до конца дня в городе и на близлежащей территории запрещено использование беспилотников. На четыре часа ограничены полеты в международном аэропорту Бейрута имени Рафика Харири.

Хасан Насралла возглавлял движение «Хезболла» с 1992 года. О его гибели стало известно в сентябре 2024 года, после авиаудара израильской армии по бункеру в ливанской столице. Через несколько дней убили двоюродного брата Хасана Насраллы.

Подробнее о конфликте движения с ЦАХАЛ — в материале «Ъ» «”Хезболле” не дают набрать высоту».

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