Электромобили съезжают с трассы

Отмена бесплатного проезда по платным трассам для электромобилей зарубежного производства может привести к замедлению развития зарядной инфраструктуры на магистралях. Учитывая риски снижения трафика, возможного пересмотра планов по установке новых ЭЗС и сокращения спроса на зарядную продукцию, операторы станций попросили регуляторов вернуть льготы и для импортных машин. Аналитики ждут снижения темпов роста рынка электромобилей в РФ, но не из-за уровня развития инфраструктуры, а в связи с высокой ценой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Операторы зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) предложили вернуть льготы по бесплатному проезду по платным федеральным трассам для владельцев всех электромобилей, а не только российского производства, сообщил источник “Ъ” на рынке. Соответствующее письмо (есть у “Ъ”) Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) направила в Минпромторг и Минэкономики. В АПОЭ подтвердили “Ъ” отправление письма, не уточнив подробностей. “Ъ” направил вопросы в министерства.

Согласно письму АПОЭ, на платных участках трасс операторы инвестировали в ЭЗС более 600 млн руб., не считая затрат на создание зарядной инфраструктуры на автодорогах для транспортного связывания населенных участков. При сохранении льготы в усеченном формате, по мнению АПОЭ, на платных магистралях существенно замедлится установка новых ЭЗС и сократится возврат инвестиций в уже поставленные станции. Также это повлечет снижение спроса на российскую зарядную продукцию, ориентированную на установку на автомагистралях (зарядные хабы, ЭЗС более 200 кВт). В результате, считают в АПОЭ, не будет достигнута связанность городов и регионов для электромобилей.

Бесплатный проезд по платным трассам для водителей электромобилей стал доступен с 1 марта 2023 года. Речь идет о магистралях «Автодора»: М-1 «Беларусь» (включая «Обход Одинцова»), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» от Москвы до Казани и Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Изначально мера распространялась на водителей всех электромобилей вне зависимости от страны производства. По данным Минэкономики, с марта 2023 года по конец 2024 года было совершено свыше 1,1 млн бесплатных проездов. Но с 2025 года льготу усекли, сделав доступной только для электромобилей местной сборки. В их числе Evolute липецкого «Моторинвеста», электрический «Москвич», «Газель e-NN» и «Газель e-City», Lada e-Largus и Lada Ellada, а также «Амберавто А5» калининградского «Автотора».

В АПОЭ отмечают, что операторы зарядной инфраструктуры принимали инвестиционное решение о строительстве ЭЗС на автодорогах исходя из целевых значений прироста рынка электротранспорта, а также мер поддержки в виде льготы по проезду на платных участках федеральных автодорог. Сейчас парк электромобилей российских брендов едва превышает 6 тыс. штук, что составляет около 6% от общего парка легкового электротранспорта, сказано в письме. Льготный проезд для всех электромобилей, считают в ассоциации, должен действовать до 2030 года или при достижении целевого показателя парка чистых электромобилей (согласно Концепции развития электротранспорта РФ — парк 1,4 млн автомобилей к 2030 году), в зависимости от того, что наступит ранее. В «Автодоре» сообщили “Ъ”, что на сегодня на платных трассах госкомпании установлено 116 ЭЗС.

По словам гендиректора Sitronics Electro Андрея Гурленова, после отмены бесплатного проезда для электромобилей зарубежного производства количество пользователей на станциях компании на трассах М-11 и М-4 сократилось на 13%. В городах же, по словам топ-менеджера, трафик не упал, а на некоторых локациях даже подрос. Как отмечает господин Гурленов, можно сделать вывод, что автовладельцы, у которых электромобиль не единственный транспорт, все реже используют его для дальних поездок из-за отмены льготы. Sitronics Electro в связи с этим рассматривает корректировку плана по установке ЭЗС на платных участках трасс. «Перестраивать единичные станции в локации с зарядными хабами, увеличивая мощность, мы пока торопиться не будем. В планах оставим установку станций на участках, где пока у нас нет покрытия»,— поясняет Андрей Гурленов.

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что не зафиксировали снижения трафика. Об этом же говорят в «АтомЭнерго», где добавили, что ближайшие планы компании предусматривают расширение сети и создание электрозарядных хабов, в том числе на магистралях. В Punkt E рассказали о росте энергопотребления на установленных на М-11 ЭЗС. Но, отмечают в компании, если бы бесплатный проезд по платным автодорогам сохранился для всех электромобилей независимо от страны происхождения, рост трафика был бы больше. Гендиректор АО «ЭЗС РусГидро» Леонид Чурилов говорит, что трафик электромобилей по трассе ограничен не платностью дороги, а наличием развитой инфраструктуры, гарантирующей и зарядку, и комфорт для владельца электромобиля. По его словам, в конце 2025 года компания планирует ввести в эксплуатацию на М-11 первые два многофункциональных зарядных комплекса.

По подсчетам «Автостата», продажи электромобилей в 2024 году выросли на 26,4%, до 17,8 тыс. штук. Парк легковых электромобилей, по данным агентства, на начало 2025 года составил 60 тыс. штук. Опрошенные “Ъ” эксперты прогнозируют замедление темпов роста продаж электромобилей в 2025 году, но рынок, вероятнее всего, останется «в плюсе» относительно прошлогодних показателей. По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, ключевой сдерживающий фактор развития электомобильности сейчас не инфраструктура, а высокая цена. По оценке эксперта, средняя стоимость таких автомобилей варьируется от 3 млн до 10 млн руб. без учета скидок и госсубсидий.

Наталия Мирошниченко, Анна Тыбинь