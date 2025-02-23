Бойцам хотят разрешить выдвигаться на выборы прямо «из окопа»

Госсовет (парламент) Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов внесли в Думу законопроект, разрешающий военнослужащим представлять в избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом на выборах всех уровней через «третьих лиц».

Как отмечается в пояснительной записке к документу, согласно пункту 5 статьи 33 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав», заявление о согласии баллотироваться и иные необходимые для выдвижения документы кандидат, баллотирующийся по мажоритарному округу, обязан представить в избирком лично. При этом для некоторых выдвиженцев сделаны исключения. В частности, подпись на заявлении граждан, находящихся на лечении в стационаре, может быть удостоверена администрацией соответствующей медицинской организации, а в случае нахождения кандидата в «местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» право заверения подписи есть у администрации СИЗО.

В то же время избирательное законодательство не содержит норм, предусматривающих «аналогичные исключения по представлению документов через иных лиц для военнослужащих, проходящих военную службу и не имеющих возможности оставления места службы (например, участники специальной военной операции)», говорится в пояснительной записке. Вследствие этого, полагают татарстанские депутаты, военные «лишаются возможности подавать документы в избирательные комиссии и, соответственно, избираться депутатами».

Чтобы устранить этот законодательный пробел, авторы законопроекта предложили внести поправку в п. 5 ст. 33 упомянутого закона, добавив в перечень исключений из общего правила граждан, проходящих военную службу, и разрешив удостоверять подпись на их заявлениях о выдвижении «командиру (начальнику) воинской части, в котором кандидат проходит военную службу».

«Это не просто правовая инициатива, а шаг к укреплению прав и признанию заслуг тех, кто защищает Родину, – пояснил в ходе обсуждения проекта на заседании Госсовета 20 февраля председатель парламентского комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. — Участники специальной военной операции, рискуя жизнью, отстаивают безопасность страны, и наша обязанность — гарантировать их права, в том числе и избирательные». Предложенное решение обеспечит защитникам Отечества равные условия участия в политической жизни и «станет выражением поддержки и государственного признания их заслуг», добавил депутат.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кандидат без отрыва от фронта».

Афанасий Сборов