Четыре местные компании построят дороги под Белгородом за 403 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Белгородского района Белгородской области» подвело итоги пяти аукционов на строительство автомобильных дорог в пяти микрорайонах ИЖС муниципалитета. Подряды на общую сумму в 402,9 млн руб. выиграли четыре местные компании: ООО «Автодорстрой-Подрядчик» (учредители не раскрываются), ООО «Белстройплюс» Дмитрия Баранова и Панаха Ахундова, ООО «СК "Белгорстрой"» Титала Магмедяна и ООО «Линдор» Александра Левдика и Ирины Кононенко. Это следует из аукционной документации. Средства выделят из районного бюджета. Все контракты заключены.

Контракт на строительство дорог в микрорайоне «Разумное-1» в рамках третьей очереди получило ООО «Автодорстрой-Подрядчик». Компания не стала снижать начальную цену в 164,1 млн руб. и была единственной, подавшей заявку на участие в конкурсе. Предыдущие две этапа были оценены в 481,9 млн руб., подряды получило ООО «Белстройплюс». Из данных госзакупок следует, что вторую очередь подрядчик не выполнил, потому заказчик расторг с ним контракт.

Подрядчиком на вторую очередь работ в микрорайоне «Майский-80» выступит «Белстройплюс», который также не снизил начальную цену в 160,2 млн руб. и был единственным участником торгов. Первый этап реализовало ООО «Автодорстрой-Подрядчик». «Белстройплюс» также выполнит работы в микрорайоне «Хохлово-68», заключив контракт за начальную цену в 6,8 млн руб. Другие компании не участвовали в конкурсе.

Работы на второй очереди в микрорайоне «Пушкарное-78» выполнит ООО «Линдор». Компания снизила начальную цену в 42,3 млн руб. до 37,8 млн руб., обойдя второго участника торгов, который предложил 38 млн руб. «Линдор» уже выступал подрядчиком первой очереди, заключив контракт за 121,3 млн руб.

ООО «СК "Белгорстрой"» построит дороги в микрорайоне «Крутой Лог-24». Компания снизила начальную цену в 38,7 млн руб. до 33,9 млн руб., будучи единственным участником торгов.

В конце января областное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» определило победителей 18 тендеров на содержание дорог в 14 муниципалитетах региона. Ими стали местные подрядчики, которые не стали снижать начальную цену контрактов и получили их за 1,5 млрд руб.

Егор Якимов