Содержанием белгородских дорог займутся местные подрядчики за 1,5 млрд рублей

Областное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» выбрало подрядчиков, которые займутся содержанием дорог в 14 муниципалитетах региона. Всего было объявлено 18 тендеров с общей суммой начальных цен контрактов в 1,5 млрд руб., снижать их победители торгов не стали. Общая протяженность дорог, подлежащих содержанию, составляет 3,8 тыс. км. Источник финансирования — средства областного бюджета, следует из данных портала госзакупок.

Работы предстоит выполнить с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Ровеньском районах и Валуйском, Грайворонском, Губкинском, Старооскольском городских округах.

Победителями всех торгов стали местные компании. Так, ООО «Белзнак» Дмитрия Кабалина выиграло пять подрядов на содержание дорог в Грайворонском и Губкинском горокругах, а также в Краснояружском, Борисовском и Ракитянском районах за 468,3 млн руб. в сумме. Компании предстоит выполнить работы на дорожных участках, общая протяженность которых составляет 1,2 тыс. км.

ООО «Белгороддорстрой» Мадата и Рубена Дарчинянов получило три подряда на проведение аналогичных работ в Белгородском районе и Валуйском горокруге за 154 млн руб. в сумме. Общая протяженность дорог по контрактам составляет 396,3 км.

ООО «Белдорстрой» Николая и Владимира Степашовых выиграло два контракта: компании предстоит заняться содержанием 678,9 км дорог в Ивнянском и Корочанском районах, а также в Старооскольском горокруге за 218,5 млн руб.

Остальные участники закупок получили по одному контракту. ООО «Белстройплюс» Дмитрия Баранова и Панаха Ахундова займется содержанием 99,1 км дорог в Белгородском районе за 35 млн руб. В том же муниципалитете аналогичные работы за 31 млн руб. выполнит ООО «Линдор» Александра Левдика и Ирины Кононенко, но на участке, протяженность которого составляет 75,8 км. Самые маленький контракт на содержание дорог в районе получило АО «Дорожно-строительное управление №6» (учредители не раскрываются) за 26,8 млн руб. Предприятию предстоит содержать 73 км дорог.

В Корочанском районе работы на участке протяженностью 99,2 км выполнит ООО «Автодорстрой-подрядчик» (принадлежит местному ЗАО «Автодорстрой») за 40 млн руб. В Чернянском районе — ООО «Белмаг» Олега Соловьева и Сергея Путивского за 131,2 млн руб. (333,7 км дорог). ЗАО «Ровеньский дорожник» (учредители не раскрываются) будет содержать 274,8 км дорог в Вейделевском районе — компания исполнит госконтракт на сумму 105,7 млн руб. В Волоконовском районе содержанием 343,65 км дорог за 145,2 млн руб. займется ООО «Бизнестрой» Александра и Ангелины Волковых.

В начале декабря белгородские власти отменили торги на ремонт участка дороги в Старооскольском горокруге протяженностью 7,5 км. Начальная цена контракта составляла 581 млн руб. В правительстве региона «Ъ-Черноземье» пояснили, что заказчиком принято решение внести изменений в сроки проведения работ и начальную цену контракта, а после повторно разыграть подряд в формате электронного конкурса. Новые торги были объявлены в конце того же месяца. Согласно материалам закупки, начальная цена на ремонт дороги снизилась на 21,1 млн руб. — до 559,7 млн руб. Итоги по торгам уже подведены, но название подрядчика пока не раскрывается.

Анастасия Колпачева