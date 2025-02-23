Криптокомпании наращивают инвестиции в спорт

Криптовалютные компании увеличивают инвестиции в спорт в условиях, когда курсы многих криптовалют существенно выросли после избрания Дональда Трампа президентом США. По подсчетам маркетингового агентства SportQuake, с начала года такие компании заключили 22 сделки в сфере спорта — против 18 за тот же период 2024-го.

Еще существеннее выросла средняя стоимость сделки — с $2,6 млн до $4,3 млн. Среди самых громких — покупка криптовалютной компанией Tether пятипроцентной доли в итальянском футбольном клубе «Ювентус» и заключение партнерства между криптовалютной биржей Coinbase и командой «Формулы-1» Aston Martin Aramcо. Другая криптовалютная биржа, XBO.com, на нынешней неделе стала официальным спонсором аргентинской сборной по футболу.

Как отмечают эксперты, все это дает криптовалютным компаниям доступ к более широкой аудитории и потенциально может увеличить число розничных трейдеров на их платформах. При этом, по мнению эксперта по спортивному маркетингу Тима Кроу, спортивные организации больше рискуют — их могут обвинить в том, что они подталкивают болельщиков к рискованным инвестициям с возможными убытками. «Если вы связываете свой клуб с каким-то брендом, вы показываете, что доверяете ему. Вам лучше быть чертовски уверенным, что вы провели все нужные проверки, чтобы вашим фанатам не пришлось пожалеть об этом»,— считает господин Кроу.

Подробнее о рынке криптовалют — в материале «Ъ» «Взболтать, но не смешивать».

Яна Рождественская