Написанному верить

Власти продолжают укреплять исполнительскую дисциплину в части стратегического планирования. Ранее был введен запрет на корректировку показателей нацпроектов в четвертом квартале года, чтобы ведомства не «подгоняли» их под реальное положение дел. Теперь же Минэкономики предлагает ввести аналогичный запрет и в отношении госпрограмм — для улучшения управления ими и синхронизации системы показателей в целом. Это, с одной стороны, потребует от ведомств более точного прогнозирования и оперативного выявления рисков, с другой — не решает, а может даже обострить проблему предварительного занижения устанавливаемых показателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, нацеленный на совершенствование системы управления госпрограммами. Напомним, эти документы увязывают стратегические цели властей с бюджетными расходами. С 2022 года система управления госпрограммами была реформирована, в том числе для их синхронизации с нацпроектами. В частности, они были сориентированы на достижение национальных целей, в них «погрузили» федеральные и ведомственные проекты, являющиеся частями нацпроектов. Сейчас действуют 49 госпрограмм с общим финансированием в 2025 году в размере 24,6 трлн руб.

Наиболее значимое изменение, предложенное в проекте Минэкономики,— введение запрета на изменение перечня и ухудшение показателей госпрограмм в четвертом квартале.

Внесение таких изменений в конце года, согласно документу, будет возможно только в случае принятия соответствующих решений президентом или премьер-министром.

Отметим, идея таких ограничений не нова — в середине 2023 года Минэкономики уже предлагало ввести подобный запрет. Его необходимость объясняется тем, что в конце года ведомства порой «подгоняют» планы под реальное положение дел, когда становится понятно, что изначально заявленных результатов достичь не получится. Ранее Счетная палата фиксировала множество случаев, когда показатели снижались в конце года (после 1 декабря). Это, отмечали госаудиторы, было вызвано как объективной невозможностью их выполнения, так и злоупотреблениями чиновников.

Очевидно, что ограничение на корректировку показателей программ в конце года потребует от госорганов более точного прогнозирования и оперативного выявления рисков их недостижения.

Им придется менять цифры еще до четвертого квартала (например, если отставание обусловлено влиянием объективных факторов) либо наращивать темпы реализации запланированных мероприятий. При этом предложенный подход не решает другую проблему — установления ведомствами изначально заниженных показателей. Ранее уже фиксировались случаи, когда установленный на год целевой показатель оказывался ниже, чем в предшествовавшем году (см. “Ъ” от 6 июня 2024 года).

В целом предложенное Минэкономики ограничение является логичным продолжением донастройки системы реализации стратегических планов властей.

В конце года правительство внесло изменения в постановление, регламентирующее проектную деятельность Белого дома (см. “Ъ” от 20 декабря 2024 года) — тогда было предусмотрено, что показатели нацпроектов и входящих в их состав федеральных проектов не могут меняться в четвертом квартале, а в целом за год целевые ориентиры не должны ухудшаться более чем на 10%.

Таким образом, уже введенные ограничения отчасти уже распространяются на госпрограммы — для федеральных и ведомственных проектов, входящих в их состав.

Поясним, что госпрограммы в целом несколько шире нацпроектов — они включают в себя и иные стратегические приоритеты, а также более детализированные планы и профильные задачи (например, по развитию макрорегионов и отдельных направлений государственной политики).

Евгения Крючкова