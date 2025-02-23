Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не откажется от Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Он подчеркнул, что жители четырех регионов «уже давно приняли решение присоединиться к России».

Журналист Павел Зарубин попросил Дмитрия Пескова прокомментировать сделку по добыче полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном. Журналист предположил, что «под американским натиском» президент Владимир Зеленский «окончательно распродаст Украину».

«Мы будем иметь дело с тем, что территории фактически будут отданы США, да еще плюс ко всему в так называемых международно признанных границах»,— продолжил Павел Зарубин. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» он опубликовал в Telegram.

«Ну вы знаете, для нас главное, что люди приняли для себя решение… Эти территории уже никто никогда не распродаст. Для нас главное это»,— ответил Дмитрий Песков.

Сделка по украинским редкоземельным металлам была выдвинута Владимиром Зеленским в 2024 году в рамках его «плана победы». Вашингтон должен получить 50% доходов от разработки украинских земельных ресурсов, а также 50% от выданных третьим сторонам лицензий на эти разработки. Минфин США заявлял, что доходы от сделки будут направлены в фонд «долгосрочного восстановления и развития Украины».

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