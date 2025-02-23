Bybit объявила награду в $140 млн за поимку хакеров

Криптобиржа Bybit сообщила, что выплатит вознаграждение за информацию, которая поможет в поимке ограбивших ее хакеров. Площадка обещает выплатить 10% от украденных средств, что составляет около $140 млн.

«В рамках расследования компания Bybit обязуется выделить 10% от возвращенных средств в качестве вознаграждения экспертам по этической кибербезопасности и сетевой безопасности, которые сыграют активную роль в возвращении украденных криптовалют»,— говорится в сообщении криптобиржи.

21 февраля Bybit подверглась взлому. Хакеры похитили более $1,46 млрд. Гендиректор криптобиржи Бен Чжоу сообщал, что средства пользователей находятся в безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Хакеры заработали на Bybit».