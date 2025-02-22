ByBit сможет покрыть 100% украденной у нее криптовалюты

Гендиректор криптобиржи Bybit Бен Чжоу заявил, что средства пользователей находятся в безопасности. По его словам, Bybit сможет возместить убытки от кражи $1,46 млрд с кошелька Ethereum, так как стоимость всех активов криптобиржи — более $20 млрд.

Господин Чжоу заявил, что подал заявление в полицию, а биржа объявила награду за идентификацию похитителей. Как сообщает Crypto News, представители Bybit ведут переговоры с партнерами для восстановления похищенных средств.

Bybit подверглась взлому сегодня, 21 февраля. Злоумышленники похитили более $1,46 млрд — более 50% от общей стоимости криптовалют, похищенных в 2024 году.

Кибератаке была проведена на «холодный» кошелек Ethereum, небольшое физическое устройство, которое используется для хранения закрытых криптографических ключей в автономном хранилище. Это может стать крупнейшей кражей за историю индустрии. После инцидента биткойн опустился с $99 тыс. $до 97,5 тыс.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Хакеры заработали на Bybit».