Reuters: РФ может отдать часть замороженных активов на восстановление Украины

В Кремле ходят разговоры о том, чтобы согласиться отдать большую часть замороженных активов России на восстановление Украины, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. При этом Москва будет настаивать на том, чтобы часть этих денег была потрачена на регионы, присоединенные к России в ходе военного конфликта на Украине, утверждают собеседники агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andriy Andriyenko / AP Фото: Andriy Andriyenko / AP

Предложение обсуждается в рамках будущего урегулирования конфликта на Украине. Размер замороженных активов, пишет Reuters, оценивается в $300–350 млрд. Как заявляют источники агентства, Россия может передать на восстановление Украины и своих новых регионов $300 млрд.

При этом, как следует из прошлогодних подсчетов Всемирного банка, ООН, Еврокомиссии и украинского правительства, на восстановление экономики Украины понадобится $486 млрд. Прямой ущерб от боевых действий оценивается в $152 млрд. На Украине было разрушено или повреждено 10% жилого фонда. Разрушение Каховской ГЭС привело к значительному ущербу для окружающей среды и сельского хозяйства. Самые пострадавшие отрасли — ЖКХ, транспорт, торговля, промышленность и сельское хозяйство.

Премьер Украины Денис Шмыгаль говорил, что главным источником ресурсов для восстановления страны «должна стать конфискация российских активов, замороженных на Западе». В мае 2024 года Европейский союз решил, что он не будет переводить России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций. В представительстве России при Евросоюзе назвали решение Совета ЕС воровством.

Подробнее о переговорах между Россией и США — в материале «Ъ» «Украина за скобками».