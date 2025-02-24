Не всякий пожарный случай

Верховный суд РФ (ВС) не позволил страховым компаниям включать в договор оговорки, которые сводят вероятность выплат на нет. Решение вынесено против СОГАЗа, отказавшегося выплачивать возмещение за ущерб имуществу из-за пожара по причине нарушения клиентом правил безопасности. Экономколлегия ВС указала, что исключения, содержащиеся в правилах страхования, фактически «минимизировали предпринимательский риск» страховщика. Такие условия договора, по мнению ВС, следует признавать ничтожными, отдавая предпочтение интересам клиента как более слабой стороны сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ВС разъяснил, какие условия договора свидетельствуют о недобросовестности страховой компании. В феврале 2021 года ООО «Торговый дом "Улгран"» застраховало в СОГАЗе трехэтажное здание площадью 12,6 тыс. кв. м в Ульяновске. По договору страховым случаем признавалась «гибель, утрата или повреждение» имущества, в том числе в результате воздействия огня. Однако в соглашении предусматривались и оговорки, по которым «Улгран» не мог претендовать на компенсацию, в том числе если пожар произошел из-за «несоблюдения обязательных норм и правил», «применения биологических или химических материалов».

Химическое самовозгорание по неосторожности

В ноябре 2021-го в здании случился пожар, после которого МЧС и МВД инициировали пожарно-техническую экспертизу. По ее результатам причиной происшествия стало «химическое самовозгорание» горючих материалов, но не исключались и факторы, связанные с работой электрооборудования. Признаков преступления не установили и уголовное дело не возбуждали.

Владелец недвижимости попросил СОГАЗ выплатить возмещение, на что в апреле 2022 года получил отказ. Несмотря на это, «Улгран» обратился за оценкой восстановительных работ и после отказа страховщика добровольно удовлетворить претензию на 38,7 млн руб. обратился в суд. Первая инстанция назначила судебную экспертизу, которая установила, что причиной возгорания стала аварийная работа электрооборудования, сопровождавшаяся нарушением норм пожарной безопасности. Суд установил грубую неосторожность клиента и с учетом оговорок в соглашении отказал в выплате страховки. Решение устояло в апелляции и окружной кассации.

«Улгран» обжаловал отказ в ВС (см. “Ъ” от 24 января). Дело передали на рассмотрение экономколлегии, которая отменила все решения, поддержав доводы клиента.

Основания под видом исключений

ВС уточнил, что под страховым риском понимается событие, которое должно обладать «признаками вероятности и случайности его наступления». При этом исключения из страхового покрытия, содержащиеся в договоре, отметила коллегия, необходимо отличать от оснований освобождения страховщика от выплаты, которые могут быть установлены только законом.

Так, страховая компания освобождается от выплаты возмещения, если страховой случай «наступил вследствие умысла» клиента. При этом согласно ст. 963 Гражданского кодекса (ГК) закон может предусматривать случаи, исключающие компенсацию по причине грубой неосторожности клиента, но для спорного случая таких норм нет. СОГАЗ же под видом исключений из страхового покрытия включил в договор основания освобождения его от выплаты, не предусмотренные законом, то есть страховая компания нарушила регулирование и такие оговорки следует считать ничтожными, пояснил ВС. Кроме того, коллегия сослалась на правила толкования условий договора, по которым в случае неясности предпочтение отдается стороне, которая не участвовала в его составлении.

Условиями соглашения СОГАЗ «фактически минимизирует свой предпринимательский риск» и ставит выплату «в зависимость от любых действий» клиента, подчеркнул ВС. Так, пояснила коллегия судей, страховщик включил «такое количество причин» в число оговорок, что выплата компенсации «в результате различного рода явлений и действий» стала невозможна. В итоге ВС заключил, что «слабая сторона договора» вправе заявить о недействительности его условий либо сослаться на злоупотребление правом со стороны страховщика. Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию, которая должна учесть разъяснения ВС.

Халатность под видом слабости

В СОГАЗе “Ъ” заявили, что «соблюдение правил пожарной безопасности при хранении горючих материалов — прямая обязанность собственника помещения». По мнению страховой компании, позиция ВС «под видом защиты слабой стороны в договоре допускает страхование противоправного интереса». Страховой случай должен обладать признаками случайности, отметили в СОГАЗе, но «если не соблюдать общеобязательные нормы пожарной безопасности, то пожар обязательно произойдет». Источник “Ъ” на страховом рынке согласен, что «позиция ВС создает нехороший прецедент для страхования», указывая, что застрахованным лицом была коммерческая компания, которая «реально могла осознавать условия исключения из страхового риска». К тому же, добавил собеседник “Ъ”, на основании конкретных исключений формировался страховой тариф и при сокращении их списка «страховая премия была бы значительно выше».

Баланс риска и исключения

Управляющий партнер АБ Nordic Star в России Анна Заброцкая рассказывает, что «включение в договоры страхования оговорок, позволяющих отказать в выплате при грубой неосторожности страхователя, весьма распространено». Это, по ее словам, позволяет страховщикам сократить расходы на выплаты и служит стимулом для клиентов соблюдать меры предосторожности. При этом до решения ВС «практика была неоднозначной и порой суды отказывали во взыскании страхового возмещения со ссылкой именно на нарушение правил пожарной безопасности», указывает ведущий юрист АБ КИАП Александр Карташов. Руководитель практики страхования юрфирмы «МЭФ Legal» Иван Рыбаков полагает, что «грубая неосторожность страхователя всегда должна являться основанием для отказа в страховой выплате». В противном случае, продолжает он, «бремя убытков от поведения такого клиента распределяется между всеми страхователями данного класса рисков, что является дискриминацией добросовестных страхователей». В связи с этим юрист считает нужным изменить нормы ГК.

Но и «чрезмерное расширение исключений превращает страховой случай в формальность, нарушая принцип справедливости и баланса интересов», отмечает гендиректор юркомпании «Митра» Сослан Каиров. Александр Карташов согласен, что страховщики не должны включать в договоры множество оговорок, которые «в итоге приводят к утрате смысла страхования». «ВС ориентирует развитие рынка страхования в правильное русло, компании, как Ланнистеры, всегда должны платить по счетам клиентов, чье поведение не противоречило добрым нравам»,— подытоживает Сослан Каиров.

По мнению управляющего партнера АБ «Юг» Юрия Пустовита, выводы ВС усложнят страховщикам отказы по формальным основаниям, а критика излишне широких оговорок «может стать прецедентом для пересмотра договоров». Однако отсутствие четкого критерия «грубой неосторожности», предупреждает господин Пустовит, «оставляет возможность слишком сильного смещения баланса в пользу клиента».

Ян Назаренко, Анна Занина, Юлия Пославская