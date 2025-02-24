Продажи лекарств попали в кассу
Рынок фармритейла контролируется десятью сетями
Почти половина всех розничных продаж лекарств и медизделий в России к началу 2025 года контролируется топ-10 крупных аптечных сетей, включая «36,6» и «Риглу», выяснила консалтинговая компания AlphaRM. Небольшие игроки продают бизнес из-за снижения рентабельности в условиях изменения налогообложения, поясняют эксперты.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По итогам 2024 года общее количество аптек сети «36,6» увеличилось на 18,7% год к году, до 2,5 тыс., в том числе за счет сделок по слиянию и поглощению, говорится в отчете компании, предоставленном “Ъ”. Так, в декабре «36,6» завершила сделку по приобретению 158 точек сети «Аптека для бережливых» в Санкт-Петербурге и ряде регионов на северо-западе России.
Тогда же компании перешло около 60 точек сети «Мицар-Н» в Москве, Твери, Московской, Нижегородской и Ярославской областях. В целом в 2024 году «36,6» купила 12 аптечных сетей в разных регионах. За счет увеличения количества аптек у компании по итогам 2024 года рост сопоставимых продаж составил 13% год к году, а совокупная выручка увеличилась на 29,6%, до 97 млрд руб.
На первом месте по приросту новых аптек по итогам прошлого года — «Ригла», у которой появилось 1,3 тыс. новых точек, сообщал ранее «Фармвестник» со ссылкой на данные консалтинговой компании AlphaRM. Сеть продолжает заключать сделки по слиянию и поглощению. На днях Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала покупку 32 аптечных сетей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Это, как ожидает ФАС, приведет к тому, что «Ригла» займет доминирующее положение на Камчатке, Сахалине и в Хабаровском крае, поэтому служба сразу же выдала стандартные предписания, направленные на защиту конкуренции. У краснодарской сети «Апрель» в 2024 году появилось 1,2 тыс. новых точек.
Топ-10 крупных аптечных сетей к началу 2025 года контролируют 47,9% рынка фармритейла в России, в то же время на топ-5 приходится 32,4%, следует из данных AlphaRM. Так, например, доля «Апреля» составила 9,1%, или 194 млрд руб., «Риглы» — 7,9%, или 169 млрд руб., «Планеты здоровья» — 5,6%, или 120 млрд руб., «Имплозии» — 5,3%, или 114 млрд руб., «36,6» — 4,5%.
Крупнейшие аптечные сети по итогам 2024 года
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Источник: AlphaRM.
Процесс консолидации в фармритейле начался еще до пандемии, во время которой он только углубился. Так, если по итогам третьего квартала 2019 года суммарная доля топ-20 аптечных сетей на рынке розничных продаж, по данным DSM Group, составляла 60%, то за тот же период 2024 года — уже 67,4%.
Сейчас небольших игроков к консолидации подталкивает усиление Федеральной налоговой службой борьбы с дроблением бизнеса, пояснил “Ъ” гендиректор «36,6» Александр Кузин. С 1 января 2025 года компании, выручка которых превышает 60 млн руб., не могут использовать упрощенную систему налогообложения. Взамен этого вводится дифференцированная ставка НДС: 5% — для бизнеса с оборотом от 60 млн до 250 млн руб. и 7% — для компаний с выручкой от 250 млн до 450 млн руб. При такой системе налогообложения рентабельность у небольших сетей будет снижаться. «Все, кто не входит в топ-5, рано или поздно будут вынуждены объединиться»,— заявил на прошедшем 20 февраля в Москве форуме «Фармлига» гендиректор Ассоциации независимых аптек Александр Шишкин.
Директор московской сети «Диалог» Тамерлан Салиев отмечает, что, несмотря на рост расходов более чем на 20% из-за изменения системы налогообложения, небольшие сети все же пока не спешат массово сворачивать или продавать бизнес. «Мы не стоим с плакатом "Продаемся за товарный остаток"»,— говорит он, добавляя, что заметный процесс консолидации в фармритейле будет идти еще три-пять лет. Рынок пока еще не монопольный, так как 45% продаж приходится на несетевую розницу, заключает эксперт.