Продажи лекарств попали в кассу

Почти половина всех розничных продаж лекарств и медизделий в России к началу 2025 года контролируется топ-10 крупных аптечных сетей, включая «36,6» и «Риглу», выяснила консалтинговая компания AlphaRM. Небольшие игроки продают бизнес из-за снижения рентабельности в условиях изменения налогообложения, поясняют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам 2024 года общее количество аптек сети «36,6» увеличилось на 18,7% год к году, до 2,5 тыс., в том числе за счет сделок по слиянию и поглощению, говорится в отчете компании, предоставленном “Ъ”. Так, в декабре «36,6» завершила сделку по приобретению 158 точек сети «Аптека для бережливых» в Санкт-Петербурге и ряде регионов на северо-западе России.

Тогда же компании перешло около 60 точек сети «Мицар-Н» в Москве, Твери, Московской, Нижегородской и Ярославской областях. В целом в 2024 году «36,6» купила 12 аптечных сетей в разных регионах. За счет увеличения количества аптек у компании по итогам 2024 года рост сопоставимых продаж составил 13% год к году, а совокупная выручка увеличилась на 29,6%, до 97 млрд руб.

На первом месте по приросту новых аптек по итогам прошлого года — «Ригла», у которой появилось 1,3 тыс. новых точек, сообщал ранее «Фармвестник» со ссылкой на данные консалтинговой компании AlphaRM. Сеть продолжает заключать сделки по слиянию и поглощению. На днях Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала покупку 32 аптечных сетей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Это, как ожидает ФАС, приведет к тому, что «Ригла» займет доминирующее положение на Камчатке, Сахалине и в Хабаровском крае, поэтому служба сразу же выдала стандартные предписания, направленные на защиту конкуренции. У краснодарской сети «Апрель» в 2024 году появилось 1,2 тыс. новых точек.

Топ-10 крупных аптечных сетей к началу 2025 года контролируют 47,9% рынка фармритейла в России, в то же время на топ-5 приходится 32,4%, следует из данных AlphaRM. Так, например, доля «Апреля» составила 9,1%, или 194 млрд руб., «Риглы» — 7,9%, или 169 млрд руб., «Планеты здоровья» — 5,6%, или 120 млрд руб., «Имплозии» — 5,3%, или 114 млрд руб., «36,6» — 4,5%.

Крупнейшие аптечные сети по итогам 2024 года Выйти из полноэкранного режима Сеть Объем продаж за год (млрд руб.) Доля рынка от оборота (%) Количество аптек (тыс.) Средняя выручка одной аптеки в месяц (млн руб.) «Апрель» 194,1 9,1 8,6 2 «Ригла» 169,6 7,9 5,4 3,1 «Планета здоровья» 120,3 5,6 2,8 4 «Имплозия» 114,4 5,3 4,9 2 «36,6» 96,8 4,5 2,5 3,6 «Неофарм» 91,3 4,3 1,6 5,5 «Эрка&МЗ» («Эркафарм» и «Мелодия здоровья») 80,3 3,8 2,3 2,9 «Фармленд» 80,2 3,8 2,5 2,9 «Вита» 77,9 3,6 3 2,3 «Ирис» 77,4 3,6 2,1 2,6 Открыть в новом окне Источник: AlphaRM.

Процесс консолидации в фармритейле начался еще до пандемии, во время которой он только углубился. Так, если по итогам третьего квартала 2019 года суммарная доля топ-20 аптечных сетей на рынке розничных продаж, по данным DSM Group, составляла 60%, то за тот же период 2024 года — уже 67,4%.

Сейчас небольших игроков к консолидации подталкивает усиление Федеральной налоговой службой борьбы с дроблением бизнеса, пояснил “Ъ” гендиректор «36,6» Александр Кузин. С 1 января 2025 года компании, выручка которых превышает 60 млн руб., не могут использовать упрощенную систему налогообложения. Взамен этого вводится дифференцированная ставка НДС: 5% — для бизнеса с оборотом от 60 млн до 250 млн руб. и 7% — для компаний с выручкой от 250 млн до 450 млн руб. При такой системе налогообложения рентабельность у небольших сетей будет снижаться. «Все, кто не входит в топ-5, рано или поздно будут вынуждены объединиться»,— заявил на прошедшем 20 февраля в Москве форуме «Фармлига» гендиректор Ассоциации независимых аптек Александр Шишкин.

Директор московской сети «Диалог» Тамерлан Салиев отмечает, что, несмотря на рост расходов более чем на 20% из-за изменения системы налогообложения, небольшие сети все же пока не спешат массово сворачивать или продавать бизнес. «Мы не стоим с плакатом "Продаемся за товарный остаток"»,— говорит он, добавляя, что заметный процесс консолидации в фармритейле будет идти еще три-пять лет. Рынок пока еще не монопольный, так как 45% продаж приходится на несетевую розницу, заключает эксперт.

Виктория Колганова