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Коммерсантъ FM
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«Ригла» расширяется в Поволжье

Фармритейлер выкупил локальную сеть аптек

«Ригла» приобрела почти половину бизнеса сети «Аптека со склада», работающей в Поволжье. Фармритейлер рассчитывает, что результатом сделки станет увеличение на четверть его выручки в этом федеральном округе уже в начале следующего года. В ближайшее время небольшие операторы фармрозницы из-за ухудшающихся условий работы будут стремиться продать свой бизнес крупным компаниям.

Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в «Ригле», компания закрыла сделку по приобретению у ГК «Фармсклад» 47 аптек, работающих под брендом «Аптека со склада» в Саратовской области (37 аптек) и Волгограде (10). Они уже переименованы в «Здравсити». «Ригла» выкупила не весь розничный бизнес «Фармсклада»: за компанией еще сохраняется 57 аптек. В ГК «Фармсклад» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценивает стоимость сделки в 300–500 млн руб. без учета долговых и иных обязательств продавца. Такой объем вложений покупатель может окупить за три-четыре года, что считается оптимальным на рынке фармрозницы, добавляет эксперт.

«Ригла», входящая в ГК «Протек», объединяет 4,92 тыс. аптек по всей России, в рейтинге крупнейших участников рынка фармритейла от DSM Group по итогам января—сентября 2024 года заняла второе место, уступив «Апрелю». За этот период выручка «Риглы» увеличилась на 24% год к году, до 136,2 млрд руб. (данные DSM Group).

ГК «Фармсклад» принадлежит Дмитрию Тарасову и занимает 94-е место в составленном отраслевым журналом Vademecum топ-200 аптечных сетей России по итогам 2023 года. Выручка ГК в 2023 году достигла 1,6 млрд руб.

В «Ригле» рассчитывают, что расширение сети в Саратовской и Волгоградской областях приведет к росту выручки в этих регионах более чем на 25% уже в первом квартале 2025 года. Сейчас у сети в этих регионах работают 119 и 53 аптеки соответственно. В компании уточнили “Ъ”, что до конца 2024 года сеть рассматривает возможность заключения и других сделок по приобретению как одиночных аптек, так и сетей.

Топ-10 аптечных сетей России по выручке в январе—сентябре 2024 года

Название Выручка (млрд руб.) Изменение за год (%) Количество аптек (тыс.) Рыночная доля (%)
«Апрель» 136,4 55 8,47 9,23
«Ригла» 136,2 24 4,92 9,22
«Планета здоровья» 95,3 22 2,48 6,45
«Имплозия» 82,9 25,2 5,97 5,61
Объединенные сети «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» 69,5 2 2,33 4,7
«36,6» 69,1 34,8 2,27 4,68
«Нео-фарм» 64,6 21 1,5 4,38
«Ирис» 61,3 26 2,67 4,15
«Фармленд» 56,9 29 2,36 3,85
«Вита» 55,6 22 2,9 3,76

Источник: DSM Group.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что у операторов фармрозницы почти исчерпаны возможности увеличивать размеры бизнеса органическим путем за счет открытия аптек с нуля. Поэтому крупным компаниям, как, например, «Ригле», приходится делать это за счет сделок по поглощению небольших сетей, добавляет эксперт. Ровно такая же ситуация в продуктовом ритейле. Так, ранее «Лента» приобрела бизнес сети «Монетка», работающей на Урале и Западной Сибири, X5 Group — магазины «Амба» в Хабаровском крае, «Магнит» — дальневосточного ритейлера «Самбери».

Локальные аптечные сети вынуждены продаваться компаниям федерального уровня, поскольку, по словам Николая Беспалова, у небольших операторов фармрозницы в следующем году заметно может сократиться рентабельность. По его наблюдениям, владельцы таких сетей «выстроились в очередь желающих продать свой бизнес». Эксперт связывает грядущие проблемы небольших фармритейлеров с отменой с будущего года для малых предприятий с оборотом выше 60 млн руб. в год упрощенной системы налогообложения.

По подсчетам RNC Pharma, к началу 2024 года по всей России насчитывалось около 82 тыс. аптек. Но с апреля текущего года их количество сокращается, и в ближайшей перспективе этот показатель, по мнению господина Беспалова, вряд ли серьезно изменится.

Алина Мигачёва

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