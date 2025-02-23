Им Gagawa уж доступна

Топ-менеджмент российского подразделения турецкой ресторанной сети Gagawa получил в ней долю стоимостью 500 млн руб. Такие сделки призваны стимулировать управленцев улучшать результаты деятельности компании и работать в ней долго, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @gagawa_russia Фото: @gagawa_russia

Турецкое АО «ТД Улуслярарасы ресторан ятырымлары тиджарет аноним ширкети» снизило свою долю в ООО «Гагава ресторантс» (управляет в РФ турецкой сетью Gagawa) со 100% до 84,2%, обнаружил “Ъ” в СПАРК. В этой базе указано, что холдинг передал 8,7% гендиректору компании и бывшему топ-менеджеру McDonald’s в России, Румынии и Казахстане Ленару Кутлину, остальные доли перешли Антону Минакову (3%), Олегу Князькову (2,4%), Николаю Сюйве (0,9%) и Елене Ваняшиной (0,8%). Топ-менеджмент российского подразделения принял решение инвестировать в развитие сети, принимая во внимание потенциал масштабирования бизнеса в России и интерес к концепции Gagawa как у франчайзи, так и у девелоперов, пояснил “Ъ” Ленар Кутлин. В головном офисе Gagawa не ответили на запрос “Ъ”.

Gagawa — сеть турецкой компании Tavuk Dunyasi, насчитывает 350 заведений в Турции, Испании, США, на Кипре и в России, где открыто 42 ресторана — в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах. В ближайшие пять лет сеть рассчитывает открывать не менее 15 точек ежегодно — преимущественно за счет франчайзи. По данным СПАРК, в 2023 году (более свежих данных не публиковалось) выручка ООО «Гагава ресторантс» выросла на 67% год к году, до 763,6 млн руб., чистая прибыль составила 5,1 млн руб. против убытка в размере 29,3 млн руб. годом ранее.

Суммарная стоимость доли топ-менеджмента составляет не менее 500 млн руб., но едва ли она была оплачена деньгами — вероятнее всего, для менеджеров частично оформлены опционы или сформированы обязательства по инвестированию в компанию, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он приводит в пример Dodo Brands, где часть топ-менеджеров были акционерами и приобретали акции за собственные средства.

Владельцы компаний зачастую отдают долю в бизнесе бесплатно, чтобы поднять заинтересованность руководителей в конечном результате их деятельности, отмечает президент Ассоциации консалтинговых компаний Елена Перепелица. Топ-менеджмент с миноритарным пакетом акций куда более замотивирован в результате, соглашается Михаил Бурмистров. По словам госпожи Перепелицы, такие стимулирующие доли как раз обычно и составляют 5–10%. В общепите также распространено, когда управляющий получает до 10% компании сразу при регистрации предприятия и часто они ему не стоят ничего, уточняет эксперт.

989 рублей составил средний чек в ресторанах и кафе России по итогам 2024 года, по данным сервиса «Чек Индекс»

Инвестирование топ-менеджеров в компанию, в которой они работают, является позитивным сигналом для рынка и сотрудников, но в то же время появляются дополнительные риски и ответственность, предупреждает партнер Ward Howell Дарья Аникина. Может быть непросто потом уйти из компании, если изменятся планы и появятся более интересные карьерные возможности, поясняет она. Возможный конфликт с акционером или неправильно сформированные ожидания на входе являются одной из самых распространенных причин отказа топ-менеджеров инвестировать собственные средства в компанию или выхода потом из такой сделки, говорит госпожа Аникина.

Рынок общепита демонстрирует положительную динамику. По подсчетам сервиса «Чек Индекс», в 2024 году в целом по России число чеков в ресторанах и кафе выросло на 7% год к году, а средний чек — на 9%, до 989 руб. На этом фоне операторы общепита активно развиваются. Гендиректор DNA Realty Антон Белых видит рост количества запросов на аренду помещений со стороны операторов общепита как на фуд-кортах, так и в стрит-ритейле и в новых жилых комплексах. Но и при растущем спросе есть ряд негативных факторов, ограничивающих развитие,— дефицит кадров, рост капитальных расходов и арендных ставок, отмечает Михаил Бурмистров.

Дарья Андрианова