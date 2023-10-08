9 октября отмечается Всемирный день почты, призванный напоминать о «роли почтового сектора в повседневной жизни людей и компаний и о его вкладе в социально-экономическое развитие». В настоящее время мировая почтовая отрасль проходит период трансформации. Операторы разных стран адаптируются к новым условиям с разной скоростью и разной степенью успешности. В частности, состояние «Почты России» власти недавно оценили словами «финансовая дыра». Мы изучили, как выживают почты разных стран в цифровую эпоху, на примере пяти организаций.

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США: дефолты и списания

Почтовая служба США — United States Postal Service (USPS) — c 1971 года имеет статус независимого агентства федерального правительства. Большинство членов совета управляющих назначается президентом по согласованию с Конгрессом. По закону почта является самофинансируемым учреждением, функционирующим за счет доходов от оказания почтовых услуг.

Как и многие другие почтовые службы мира, на фоне сокращения объемов почтовой корреспонденции USPS столкнулась с финансовыми трудностями. С 2000 по 2021 финансовый год ее деятельность была преимущественно убыточной. Превышение доходов над расходами зафиксировано лишь в коротком промежутке с 2003 по 2006 год.

В 2010-х USPS несколько раз объявляла дефолт по выплатам в пенсионный фонд своих сотрудников. Организация предпринимала шаги по оптимизации расходов, в том числе путем сокращения количества отделений и сортировочных центров, более гибкого подхода к найму персонала и рабочим часам, автоматизации процессов, делегирования ряда функций частным компаниям. Во время пандемии ее функционал расширился за счет доставки наборов для тестирования на ковид. Также выросла роль почты в доставке избирательных бюллетеней (на президентских выборах 2020 года по почте голосовали четверо из десяти американцев).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данные за финансовый год, заканчивающийся 30 сентября

Данные за финансовый год, заканчивающийся 30 сентября



В 2022 году после многолетних обсуждений Конгресс принял закон о реформе почтовой службы США — Postal Service Reform Act, PSRA, вводящий ряд организационно-технических преобразований. Было отменено требование финансировать пенсионные выплаты почтовым служащим из текущей выручки организации, которые ложилось непомерным бременем на ее бюджет. В результате, несмотря на рост операционных расходов из-за инфляции, почта США завершила 2022 финансовый год с чистой прибылью в размере $56 млрд против чистых убытков в $4,9 млрд годом ранее.

Выйти в плюс удалось только за счет списания $57 млрд просроченных пенсионных выплат.

Германия: международная экспансия

Немецкая государственная почтовая организация Deutsche Bundespost в результате почтовых реформ 1989 и 1995 годов была разделена на три независимых акционерных общества: Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG и Deutsche Postbank AG. Первое занялось оказанием почтовых услуг, второе стало телекоммуникационной компанией, третье — банком (ныне подразделение Deutsche Bank).

Изначально Deutsche Post AG оставалась под контролем государства, однако в его совет директоров вошли опытные менеджеры из частного сектора, запустившие процесс модернизации. В 2000 году Deutsche Post AG стала публичной компанией. Первоначально было продано 29% акций. К настоящему моменту в свободном обращении находится три четверти акций. Государство через банк KfW контролирует 20,49%.

С конца 1990-х Deutsche Post начала международную экспансию, приобретя десятки компаний, предоставляющих почтовые, логистические и смежные услуги. После консолидации контрольного пакета акций мирового лидера в области экспресс-доставки и логистики DHL в начале 2000-х компания стала оказывать почтовые услуги под брендом Deutsche Post, а логистические — под брендом DHL. С июля 2023 компания носит наименование DHL Group.

С начала 1990-х немецкая почта прошла путь от убыточной госструктуры до прибыльной международной компании, ведущей бизнес в более чем 200 странах мира. Выручка группы в 2022 году превысила €94 млн, чистая прибыль — €5,35 млн. В том числе выручка подразделения, оказывающего почтовые услуги в Германии (Post & Parcel Germany),— €16,8 млн. Она сократилась году к году на 3,8% из-за снижения объемов внутренних почтовых отправлений.

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Япония: жизнь за счет накоплений

Японская государственная почтовая монополия Japan Post с начала 2000-х функционировала в форме госкорпорации. Она являлась крупнейшим работодателем, трудоустроившим треть всех госслужащих в стране. При почтовых отделениях действовала система сберкасс и страховых контор, которые к 2005 году аккумулировали 330 трлн иен (более $3 трлн). Счета и договоры о страховании там имели около 70% японских семей.

Вопрос о приватизации почтовой службы обсуждался много лет. Сторонники реформы считали, что передача накопленных средств частным финансовым компаниям позволит использовать ресурсы более эффективно. Противники опасались масштабных увольнений в отрасли.

В 2005 году план реформирования, инициированный тогдашним премьером Дзюнъитиро Коидзуми, привел к правительственному кризису и роспуску парламента. Тем не менее после новых выборов реформа была одобрена.

Госкорпорация была преобразована в Japan Post Group, состоящую из холдинговой компании Japan Post Holdings и трех самостоятельных подразделений: Japan Post (почтовое), Japan Post Bank (сберегательное) и Japan Post Insurance (страховое). В 2015 году японская почтовая корпорация привлекла $11,9 млрд в результате рекордного IPO. На данный момент под контролем государства остается 34% акций в головном холдинге Japan Post Holdings, последнему принадлежит 100% Japan Post, 61% Japan Post Bank и 50% Japan Post Insurance.

Выручка группы в 2023 финансовом году (завершился 31 марта) составила 11 138,5 млрд иен ($75 млрд), чистая прибыль 431 млрд иен ($2,9 млрд). В том числе чистая прибыль почтового подразделения составила 62,1 млрд иен ($0,4 млрд), сократившись год к году на 33%. Почта остается наименее прибыльным из трех подразделений холдинга, однако за последние десять лет она уходила в минус лишь один раз, в 2017 году. Это было связано с убыточностью входившей в состав группы логистической компании Toll Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данные за финансовый год, завершающийся 31 марта

Данные за финансовый год, завершающийся 31 марта



Индия: самая убыточная в стране

Государственная почта Индии является одним из департаментов Министерства коммуникаций. Имеет самую многочисленную в мире сеть отделений, большая часть которых находится в сельской местности. Помимо доставки корреспонденции занимается оказанием ряда сберегательных и страховых услуг, в качестве агента правительства выплачивает пенсии и пособия.

Все последние годы индийская почта входила в топ убыточных предприятий госсектора. В 2019-м индийские СМИ писали, что она возглавила неформальный антирейтинг, обойдя других убыточных гигантов — телекоммуникационную компанию BSNL и авиаперевозчика Air India.

На тот момент разрыв между доходами и расходами почты достигал 150 млрд рупий ($2 млрд). В 2021/22 финансовом году он увеличился до 188,6 млрд (около $2,5 млрд по курсу на тот период). В 2022/23 году, по предварительным данным, убытки превысили 200 млрд рупий.

Наряду с падением спроса на традиционные почтовые услуги к хроническому дефициту бюджета почты приводят несоответствие между себестоимостью услуг и тарифами. При этом у почты значительные затраты на оплату труда (на нее уходит до 90% всех доходов). В настоящее время власти и экспертное сообщество обсуждают различные варианты выхода из ситуации, от диверсификации и упора на новые сферы деятельности до увеличения тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данные за 2021/22 финансовый год переведены в доллары по курсу на конец периода

Данные за 2021/22 финансовый год переведены в доллары по курсу на конец периода



Казахстан: робкий рост доходов

Государственная почта Казахстана в декабре 1999 года была преобразована в открытое акционерное общество «Казпочта» со стопроцентным участием государства в уставном капитале. С 2008 года единственным акционером компании является фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Планы приватизации «Казпочты» обсуждались с начала 2010-х, регулярно переносились, но так и не реализовались.

Эксперты связывают это с необходимостью финансового оздоровления учреждения. Чистый доход почты от операционной деятельности отрицателен с 2018 года. По данным за 2022 год, группа понесла чистый убыток в размере 12,454 млрд тенге (1,9 млрд руб. по курсу на конец года) по сравнению с 7,172 млрд тенге (1,2 млрд руб) годом ранее.

По данным руководства, значительная часть потерь связана с содержанием сельских отделений. При этом госсубсидии, выделяемые на покрытие этих убытков, составили в 2022 году лишь 2,7 млрд тенге (0,4 млрд руб.)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данные в рублях переведены по курсу на конец 2022 года

Данные в рублях переведены по курсу на конец 2022 года



«Казпочта» принимает меры по сокращению расходов, в том числе за счет приостановки ненужных проектов и оптимизации кадрового состава, развития электронной коммерции и финансовых услуг.

По итогам восьми месяцев 2023 года компания впервые за пять лет перестала быть убыточной и получила чистую прибыль — доходы год к году выросли на 44%.

Ольга Шкуренко