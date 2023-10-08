Как выживают почты
Мировой опыт удачных и не очень почтовых реформ
9 октября отмечается Всемирный день почты, призванный напоминать о «роли почтового сектора в повседневной жизни людей и компаний и о его вкладе в социально-экономическое развитие». В настоящее время мировая почтовая отрасль проходит период трансформации. Операторы разных стран адаптируются к новым условиям с разной скоростью и разной степенью успешности. В частности, состояние «Почты России» власти недавно оценили словами «финансовая дыра». Мы изучили, как выживают почты разных стран в цифровую эпоху, на примере пяти организаций.
США: дефолты и списания
Почтовая служба США — United States Postal Service (USPS) — c 1971 года имеет статус независимого агентства федерального правительства. Большинство членов совета управляющих назначается президентом по согласованию с Конгрессом. По закону почта является самофинансируемым учреждением, функционирующим за счет доходов от оказания почтовых услуг.
Как и многие другие почтовые службы мира, на фоне сокращения объемов почтовой корреспонденции USPS столкнулась с финансовыми трудностями. С 2000 по 2021 финансовый год ее деятельность была преимущественно убыточной. Превышение доходов над расходами зафиксировано лишь в коротком промежутке с 2003 по 2006 год.
В 2010-х USPS несколько раз объявляла дефолт по выплатам в пенсионный фонд своих сотрудников. Организация предпринимала шаги по оптимизации расходов, в том числе путем сокращения количества отделений и сортировочных центров, более гибкого подхода к найму персонала и рабочим часам, автоматизации процессов, делегирования ряда функций частным компаниям. Во время пандемии ее функционал расширился за счет доставки наборов для тестирования на ковид. Также выросла роль почты в доставке избирательных бюллетеней (на президентских выборах 2020 года по почте голосовали четверо из десяти американцев).
Данные за финансовый год, заканчивающийся 30 сентября
В 2022 году после многолетних обсуждений Конгресс принял закон о реформе почтовой службы США — Postal Service Reform Act, PSRA, вводящий ряд организационно-технических преобразований. Было отменено требование финансировать пенсионные выплаты почтовым служащим из текущей выручки организации, которые ложилось непомерным бременем на ее бюджет. В результате, несмотря на рост операционных расходов из-за инфляции, почта США завершила 2022 финансовый год с чистой прибылью в размере $56 млрд против чистых убытков в $4,9 млрд годом ранее.
Выйти в плюс удалось только за счет списания $57 млрд просроченных пенсионных выплат.
Германия: международная экспансия
Немецкая государственная почтовая организация Deutsche Bundespost в результате почтовых реформ 1989 и 1995 годов была разделена на три независимых акционерных общества: Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG и Deutsche Postbank AG. Первое занялось оказанием почтовых услуг, второе стало телекоммуникационной компанией, третье — банком (ныне подразделение Deutsche Bank).
Изначально Deutsche Post AG оставалась под контролем государства, однако в его совет директоров вошли опытные менеджеры из частного сектора, запустившие процесс модернизации. В 2000 году Deutsche Post AG стала публичной компанией. Первоначально было продано 29% акций. К настоящему моменту в свободном обращении находится три четверти акций. Государство через банк KfW контролирует 20,49%.
С конца 1990-х Deutsche Post начала международную экспансию, приобретя десятки компаний, предоставляющих почтовые, логистические и смежные услуги. После консолидации контрольного пакета акций мирового лидера в области экспресс-доставки и логистики DHL в начале 2000-х компания стала оказывать почтовые услуги под брендом Deutsche Post, а логистические — под брендом DHL. С июля 2023 компания носит наименование DHL Group.
С начала 1990-х немецкая почта прошла путь от убыточной госструктуры до прибыльной международной компании, ведущей бизнес в более чем 200 странах мира. Выручка группы в 2022 году превысила €94 млн, чистая прибыль — €5,35 млн. В том числе выручка подразделения, оказывающего почтовые услуги в Германии (Post & Parcel Germany),— €16,8 млн. Она сократилась году к году на 3,8% из-за снижения объемов внутренних почтовых отправлений.
Япония: жизнь за счет накоплений
Японская государственная почтовая монополия Japan Post с начала 2000-х функционировала в форме госкорпорации. Она являлась крупнейшим работодателем, трудоустроившим треть всех госслужащих в стране. При почтовых отделениях действовала система сберкасс и страховых контор, которые к 2005 году аккумулировали 330 трлн иен (более $3 трлн). Счета и договоры о страховании там имели около 70% японских семей.
Вопрос о приватизации почтовой службы обсуждался много лет. Сторонники реформы считали, что передача накопленных средств частным финансовым компаниям позволит использовать ресурсы более эффективно. Противники опасались масштабных увольнений в отрасли.
В 2005 году план реформирования, инициированный тогдашним премьером Дзюнъитиро Коидзуми, привел к правительственному кризису и роспуску парламента. Тем не менее после новых выборов реформа была одобрена.
Госкорпорация была преобразована в Japan Post Group, состоящую из холдинговой компании Japan Post Holdings и трех самостоятельных подразделений: Japan Post (почтовое), Japan Post Bank (сберегательное) и Japan Post Insurance (страховое). В 2015 году японская почтовая корпорация привлекла $11,9 млрд в результате рекордного IPO. На данный момент под контролем государства остается 34% акций в головном холдинге Japan Post Holdings, последнему принадлежит 100% Japan Post, 61% Japan Post Bank и 50% Japan Post Insurance.
Выручка группы в 2023 финансовом году (завершился 31 марта) составила 11 138,5 млрд иен ($75 млрд), чистая прибыль 431 млрд иен ($2,9 млрд). В том числе чистая прибыль почтового подразделения составила 62,1 млрд иен ($0,4 млрд), сократившись год к году на 33%. Почта остается наименее прибыльным из трех подразделений холдинга, однако за последние десять лет она уходила в минус лишь один раз, в 2017 году. Это было связано с убыточностью входившей в состав группы логистической компании Toll Group.
Данные за финансовый год, завершающийся 31 марта
Индия: самая убыточная в стране
Государственная почта Индии является одним из департаментов Министерства коммуникаций. Имеет самую многочисленную в мире сеть отделений, большая часть которых находится в сельской местности. Помимо доставки корреспонденции занимается оказанием ряда сберегательных и страховых услуг, в качестве агента правительства выплачивает пенсии и пособия.
Все последние годы индийская почта входила в топ убыточных предприятий госсектора. В 2019-м индийские СМИ писали, что она возглавила неформальный антирейтинг, обойдя других убыточных гигантов — телекоммуникационную компанию BSNL и авиаперевозчика Air India.
На тот момент разрыв между доходами и расходами почты достигал 150 млрд рупий ($2 млрд). В 2021/22 финансовом году он увеличился до 188,6 млрд (около $2,5 млрд по курсу на тот период). В 2022/23 году, по предварительным данным, убытки превысили 200 млрд рупий.
Наряду с падением спроса на традиционные почтовые услуги к хроническому дефициту бюджета почты приводят несоответствие между себестоимостью услуг и тарифами. При этом у почты значительные затраты на оплату труда (на нее уходит до 90% всех доходов). В настоящее время власти и экспертное сообщество обсуждают различные варианты выхода из ситуации, от диверсификации и упора на новые сферы деятельности до увеличения тарифов.
Данные за 2021/22 финансовый год переведены в доллары по курсу на конец периода
Казахстан: робкий рост доходов
Государственная почта Казахстана в декабре 1999 года была преобразована в открытое акционерное общество «Казпочта» со стопроцентным участием государства в уставном капитале. С 2008 года единственным акционером компании является фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Планы приватизации «Казпочты» обсуждались с начала 2010-х, регулярно переносились, но так и не реализовались.
Эксперты связывают это с необходимостью финансового оздоровления учреждения. Чистый доход почты от операционной деятельности отрицателен с 2018 года. По данным за 2022 год, группа понесла чистый убыток в размере 12,454 млрд тенге (1,9 млрд руб. по курсу на конец года) по сравнению с 7,172 млрд тенге (1,2 млрд руб) годом ранее.
По данным руководства, значительная часть потерь связана с содержанием сельских отделений. При этом госсубсидии, выделяемые на покрытие этих убытков, составили в 2022 году лишь 2,7 млрд тенге (0,4 млрд руб.)
Данные в рублях переведены по курсу на конец 2022 года
«Казпочта» принимает меры по сокращению расходов, в том числе за счет приостановки ненужных проектов и оптимизации кадрового состава, развития электронной коммерции и финансовых услуг.
По итогам восьми месяцев 2023 года компания впервые за пять лет перестала быть убыточной и получила чистую прибыль — доходы год к году выросли на 44%.