Многополярный разговор

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 февраля выступил в Госдуме в рамках «правительственного часа» с докладом о приоритетах внешней политики России. Только что вернувшийся с российско-американских переговоров в Саудовской Аравии министр много говорил о многополярном мире, сотрудничестве с Глобальным Югом и борьбе с нацизмом и неоколониализмом. Однако депутатов больше интересовало, чего именно ждать от нового президента США Дональда Трампа и какова будет миграционная политика РФ в отношении стран Средней Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров пришел в Думу, чтобы сверить с депутатами часы по наиболее актуальным международным вопросам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров пришел в Думу, чтобы сверить с депутатами часы по наиболее актуальным международным вопросам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Перед выступлением Сергея Лаврова председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия», ЕР) сообщил, что, по данным «Медиалогии», глава МИДа является самым цитируемым министром, поэтому «ему есть что сказать». Заодно единоросс рассказал, что неделю назад у господина Лаврова произошел «доверительный разговор» с лидерами фракций и главами трех комитетов, где они обсудили вопросы, которые «не стоит выносить в этот зал».

Сергей Лавров, однако, начал как раз с того, что в этом зале звучало неоднократно. Ключевой тенденцией мирового развития он назвал «движение к многополярному миропорядку». «Наши партнеры на Глобальном Юге и Востоке представляют самобытные цивилизации, культуры и религии, входят в самые разные интеграционные объединения, но всех их объединяет стремление к поступательному мирному развитию без внешнего диктата, без внешнего давления»,— пояснил министр. Заодно он попенял Западу за то, что в случае с Украиной там «выпячивают уважение суверенитета», но игнорируют такие краеугольные принципы устава ООН, как необходимость уважать «основные свободы всех людей без различия расы, пола, языка и религии».

Для развития многополярности, по словам главы МИДа, Россия будет продвигать концепцию создания единого форума стран Евразии. С этой целью подписываются разные документы, включая оборонный договор с Белоруссией и соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР и Ираном, продолжают «развиваться по восходящей» отношения с Китаем и Индией, ведется «интенсивный политический диалог» с Турцией, Саудовской Аравией, ОАЭ, «укрепилось российско-африканское взаимодействие», перечислил господин Лавров основные вехи на этом пути. Отдельными направлениями в работе МИДа он назвал антинеоколониальный проект «За свободу наций» и «продвижение позиций русского языка за рубежом».

При этом Сергея Лаврова беспокоит «необузданный рост» проявлений неонацизма и русофобии не только на территориях, подконтрольных Киеву, но и в странах Евросоюза и Канаде, «где осела многомиллионная диаспора гитлеровских коллаборационистов». Впрочем, есть и хорошая новость: «нашу непримиримую позицию против возрождения нацизма разделяет подавляющая часть мирового сообщества», свидетельством чему стало принятие в декабре 2024-го Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

Председатель комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), выступивший с небольшим содокладом, оптимистично добавил к сказанному, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа коллективный Запад «перестает быть коллективным». После чего депутаты задали министру вопросы, которые показались им наиболее животрепещущими.

Так, Дмитрий Новиков (КПРФ) поинтересовался, не пора ли «гибче использовать миграционное законодательство» для реализации национальных интересов России. Сергей Лавров ответил, что, по мнению МИДа, ужесточение подходов к трудовой миграции из стран Центральной Азии и Закавказья «не будет способствовать нашим долгосрочным интересам». Более того, министр прямо заявил, что нужно следить за порядком, но не вводить визовый режим, чем вряд ли порадовал многих депутатов, выступающих именно за такую жесткую меру. Миграционную тему затронул и Иван Сухарев (ЛДПР). Он напомнил, что в 2026 году придет время продления договора с Таджикистаном по вопросам двойного гражданства, в котором есть положение, позволяющее новым гражданам РФ избегать службы в армии. Но господин Лавров и тут стоял на своем, пояснив, что это сделано на основе взаимности, и как бы мало граждан России ни проживало в Таджикистане, они пользуются там теми же правами.

Ярослав Самылин («Новые люди») спросил об ожиданиях, связанных с новой администрацией США, в области международной безопасности. Сергей Лавров заверил, что МИД будет оценивать заявления о намерениях, «сопоставляя их с конкретными делами». Но лично он считает позитивным сигналом слова Дональда Трампа о том, что первопричиной украинского кризиса стала «нахрапистая линия предыдущей администрации (США.— “Ъ”) по втягиванию Украины в НАТО». Министр также процитировал своего визави на переговорах в Эр-Рияде, госсекретаря США Марко Рубио, который говорил, что команда президента Трампа исходит из признания национальных интересов государств. И хотя национальные интересы России и США, по убеждению господина Лаврова, никогда не совпадут полностью, если такое все же случается, то стороны должны извлекать из этого выгоду.

Ответив на вопросы депутатов, министр удалился на очередной «доверительный разговор» с руководителями фракций в закрытом режиме. А Дума тем временем 405 голосами утвердила проект постановления об одобрении деятельности МИДа по обеспечению национальных интересов России.

Ксения Веретенникова