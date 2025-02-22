Советника губернатора Ростовской области Гончарова арестовали

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под арест на два месяца советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова по делу о превышении полномочий. Свою вину он не признал, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Господин Гончаров был назначен советником в сентябре 2023 года. До этого в 2010–2014 годах занимал пост замгубернатора Ростовской области, после он возглавил ОАО «Региональная корпорация развития» и вернулся на должность зама в декабре 2016 года.

Его задержали вчера, 21 февраля. Было возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он, как и ранее задержанный министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский, причастен к незаконной выдаче субсидий предприятиям АПК.

Подробности — в материале «Ъ» «Субсидиарная подследственность».