Советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

«Гончаров задержан, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)»,— приводит слова собеседника агентство.

Как пишут федеральные СМИ, ранее оперативники провели обыски у Виктора Гончарова по делу о превышении полномочий, возбужденному против замгубернатора-министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского.

Виктор Гончаров родился в Константиновске в 1961 году. В начале карьеры он работал механиком, затем занимал инженерные и руководящие должности на предприятиях Константиновского, Мартыновского и Усть-Донецкого районов. С 2001 по 2007 годы он преподавал в Ростовском государственном аграрном университете.

С июня 2010 года по январь 2014 года Виктор Гончаров занимал пост заместителя губернатора Ростовской области. После этого он возглавил ОАО «Региональная корпорация развития» и в декабре 2016 года вернулся на должность заместителя губернатора, став первым заместителем главы региона.

В сентябре 2023 года бывший губернатор Василий Голубев назначил Виктора Гончарова своим советником. Эта должность была общественной и соответствовала сроку полномочий губернатора.