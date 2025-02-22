В Ростове-на-Дону потушили пожар на складе

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Ростове-на-Дону, сообщило МЧС. Информации о пострадавших нет.

Пожар произошел сегодня утром, 22 февраля. В течение часа площадь возгорания выросла с 1,5 тыс. до 1,8 тыс. кв. м. Во время тушения в здании частично обрушилась кровля. К тушению привлекали более 40 человек.

В региональном МЧС говорили, что загорелось складское помещение с макулатурой. Что стало причиной пожара, не установлено. Областная прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности.