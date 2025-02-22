обновлено 10:00
В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 1,8 тыс. кв. м
В Ростове-на-Дону загорелся склад на улице Доватора. Площадь пожара в течение часа выросла с 1500 кв. м до 1800 кв. м, возгорание локализовали, сообщило МЧС России.
Фото: @mchs_official
В ходе тушения частично обрушилась кровля. По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлечены 45 человек и 13 единиц техники.
В региональном МЧС уточнили ТАСС, что загорелось складское помещение с макулатурой. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно.