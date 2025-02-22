Мероприятия по случаю 23 февраля ограничат движение транспорта в центре Петербурга

Из-за проведения праздничных мероприятий 23 февраля в центре Санкт-Петербурга введут ограничения движения транспортных средств. Они будут действовать до конца дня, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Автомобили не смогут остановиться с 00:00 до 23:59 на участке Дворцовой набережной, на Миллионной улице, в Мошковом переулке, на Биржевой площади. Движение транспорта будет запрещено с 19:00 до конца дня на десяти участках. Среди них Дворцовый мост, Адмиралтейская и Дворцовая набережные, а также часть Невского и Адмиралтейского проспектов.

Проведение мероприятий отразится на движении общественного транспорта. Будут скорректированы маршруты движения автобусов № 2, 7, 10, 24, 191 и троллейбусов № 1, 7, 10, 11, 17.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение транспорта из-за ремонта сетей ограничат в Петро-Славянке и Сестрорецке.

Татьяна Титаева