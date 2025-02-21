Движение транспорта из-за ремонта сетей ограничат в Петро-Славянке и Сестрорецке

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных ограничениях и перекрытиях дорожного движения в двух районах города. Они начинают действовать с 21 и 22 февраля, уточнили в ГАТИ.

В частности, в Колпинском районе на период с 21 февраля по 6 мая в связи с производством работ по строительству инженерных сетей движение будет ограничено на улице Труда в поселке Петро-Славянка — на участке от Тверской до Смоленской улицы.

В свою очередь, в Курортном районе с 22 февраля по 2 марта полностью закрывается движение транспорта по Парковой улице в Сестрорецке — от Никитинской улицы до дома 30 литер. А по Парковой улице. В этой локации будут реконструировать канализационную сеть.

Предлагаемый объезд: по Зарубинскому переулку, Лиственной улице, Дубковскому переулку, Полевой, Огородной, Пляжной и улице Михаила Зощенко, Дубковскому шоссе, Зарубинскому проезду, Никитинской и Парковой улицам, Кустарному переулку и Ермоловскому проспекту.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 21 февраля специалисты приступают к ремонту Троицкого моста в центре Петербурга. На первом этапе будут проводить работы в зоне трамвайных путей по направлению от Суворовской площади к Петровской набережной. Из-за этого движение трамваев по переправе временно закроют.

Андрей Цедрик