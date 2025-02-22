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Коммерсантъ FM
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Использовать биометрию для посадки на поезд разрешат с 1 сентября

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 сентября 2025 году в России разрешат использовать биометрические данные при посадке на поезда дальнего следования. Их же пассажиры смогут использовать при покупке билетов.

В документе уточняется, что пассажиры смогут использовать биометрию при посадке на поезд только при наличии необходимой техники. Предоставлять ее будут перевозчики. Стандартные методы посадки на поезд сохранятся.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что программу начнут использовать после ее закрытого тестирования. Оно пройдет в 2025 году.

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