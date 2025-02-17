Правительство разрешило применять биометрию при посадке на поезд

Правительство России утвердило постановление, разрешающее использовать биометрические данные для посадки на поезд, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы (ЕБС).

Закрытое тестирование программы пройдет в 2025 году. Система будет доступна гражданам по окончании всех испытаний. В аппарате господина Григоренко отметили, что оплата по биометрии станет альтернативой для бумажных документов, но не заменит их. «Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Единая биометрическая система — информационная система, разработанная «Ростелекомом» по инициативе Минцифры и Банка России. Она позволяет получить услуги, которые обычно оказываются при предъявлении паспорта, например открыть бизнес. В конце 2024 года в России впервые был запущен сервис обслуживания в МФЦ по ЕБС.

Подробнее об использовании биометрических данных читайте в материале «Ъ» «Биометрия мобилизуется».