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Число просмотров объявлений о долгосрочной аренде квартир в Петербурге выросло на 21%

На рынке долгосрочной аренды в Санкт-Петербурге за месяц предложение по всем типам комнатности выросло на 1%. В сегменте студий число доступных лотов увеличилось на 2,5%, «однушек» — уменьшилось на 1%, «двушек» — увеличилось на 1,8%, трехкомнатных квартир — снизилось на 0,7%. Такими цифрами по итогам января 2025 года с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вместе с предложением после новогодних праздников постепенно восстанавливается и спрос: число просмотров объявлений о сдаче жилья на долгосрочный период в Петербурге в январе выросло на 21% относительно конца 2024 года.

Как отмечают эксперты рынка, основная доля просмотров объявлений с квартирами, сдаваемыми в долгосрочную аренду в городе на Неве в первом месяце года пришлась на однокомнатные квартиры (38,9%). Далее расположились студии (24,7%), «двушки» (21,2%) и трехкомнатные квартиры (6,2%).

При этом медианная ставка долгосрочной аренды студий в Петербурге

находится на уровне 34 тыс. рублей (-1,6% за месяц), «однушек» — 40 тыс. руб. (-1,5%), двухкомнатных квартир — 60 тыс. руб. (-2,7%), трехкомнатных — 91 тыс. рублей (-1,4% за месяц).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что возможность долгосрочной аренды квартир в Петербурге достаточно часто рассматривают жители Москвы.

Андрей Цедрик

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