Лечащий врач не видит «угрозы смерти» папы Франциска

Папа римский Франциск «не находится вне опасности», однако смертельной угрозы нет. Такое заявление сделал для прессы лечащий врач папы Франциска Серджо Альфьери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessandra Tarantino / AP Фото: Alessandra Tarantino / AP

«Находится ли он вне опасности? Нет. Но если вопрос стоит "есть ли угроза смерти", то ответ — "нет"»,— заявил он, комментируя состояние 88-летнего понтифика, госпитализированного на прошлой неделе в римскую клинику Джемелли с двусторонней пневмонией.

По словам врача, «из-за своих непростых обязанностей» папа Франциск был «очень утомлен». Понтифик, отметил врач, «слабый пациент», но он «в добром расположении духа» и перешучивается с персоналом больницы. Врач также сообщил, что понтифик «хочет, чтобы о его состоянии сообщали миру, ничего не скрывая».

Ранее сегодня сразу два высокопоставленных кардинала заявили о том, что папа может уйти на покой из-за проблем со здоровьем.

О мировой реакции на возможный уход папы — в материале «Папская отставка может стать необходимостью».

Алена Миклашевская