Кардиналы заявили, что папа может уйти в отставку

Вчера, 20 февраля, кардинал Джанфранко Равази заявил, что папа римский Франциск может уйти в отставку, если его состояние здоровья ухудшится. Он сообщил об этом в эфире итальянского радио RTL. «Нет сомнений, что, если он окажется в ситуации, когда его способность напрямую общаться с людьми, как он любит делать, будет ограниченна, я думаю, тогда он мог бы рассмотреть возможность отставки»,— заявил кардинал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цветы и свечи с изображением папы Франциска

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Цветы и свечи с изображением папы Франциска

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папу Франциска госпитализировали на прошлой неделе. Позже стало известно, что у него двусторонняя пневмония и что он находится в довольно тяжелом состоянии. В последние дни Ватикан сообщает, что состояние папы постепенно улучшается. Кардинал Равази вчера назвал его «сложным, но не критическим».

О том, что отставка папы теоретически возможна, также сказал кардинал Жан-Марк Авелин. Правда, он выразился более размыто. «Все возможно»,— ответил он на вопросы о возможности отставки.

О мировой реакции на возможный уход папы — в материале «Папская отставка может стать необходимостью».

Яна Рождественская