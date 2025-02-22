Во те «Кресты»!

«Дом.РФ» объявил результаты аукциона по продаже исторического комплекса бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. Победителем стал девелопер КВС Сергея Ярошенко и Владимира Трекина, предложивший за объект 1,135 млрд руб. Новый владелец комплекса обещает построить в знаковом месте исторический музей, гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства. Проект, необходимые инвестиции в который оцениваются в 10 млрд руб., окажется успешным при условии грамотно разработанной концепции, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реализация новой концепции «Крестов» может потребовать до 10 млрд руб. инвестиций

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Реализация новой концепции «Крестов» может потребовать до 10 млрд руб. инвестиций

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

На участие в торгах было подано две заявки. Согласно опубликованному протоколу подведения итогов, победителем было признано ООО «КВС-Всеволожский», предложившее за комплекс 1,135 млрд руб., то есть больше, чем АО «Музыкальная индустрия», которое хотело купить объект за 1,12 млрд руб.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «КВС-Всеволожский», зарегистрированное 5 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге, в равных долях принадлежит Сергею Ярошенко и Владимиру Трекину, собственникам ГК КВС. Сведения об учредителях АО «Музыкальная индустрия» скрыты, генеральным директором общества является основной собственник ООО «Кассир.Ру — Национальный билетный оператор» Евгений Финкельштейн. За пару дней до проведения торгов именно господин Финкельштейн заявил о намерении купить «Кресты». Он рассказал СМИ, что планирует построить в историческом комплексе «Музей добра и зла», пространства под фестивали и концертную площадку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Дом.РФ» выставил на продажу территорию бывшего СИЗО с участками земли общей площадью 3,9 га и постройками площадью 41,2 тыс. кв. м в декабре 2024 года. Лот содержал 29 объектов и шесть участков, в том числе два корпуса крестообразной формы на 999 камер, корпуса больницы, кухни, ледника, котельной, прачечной и других вспомогательных зданий. Общая площадь бывшего СИЗО №1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области составляет 4,2 га. В состав лота не вошли два объекта: действующее общежитие сотрудников ФСИН на Арсенальной набережной, 7, корп. 2, и церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Объект относится к числу выявленных объектов культурного наследия. По условиям договора новый собственник комплекса будет обязан выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке. Будущему инвестору предстоит за свой счет провести государственную историко-культурную экспертизу, чтобы определить предмет охраны и рамки допустимых изменений.

По словам партнера, гендиректора «МТЛ. Управление активами» (ГК «БестЪ») Станислава Ступникова, цена продажи на уровне примерно 30 тыс. руб. за «квадрат» беспрецедентна, по такой стоимости точно можно покупать любой объект недвижимости и что-то с ним сделать. «Тем более такой, как "Кресты", находящийся в хорошей локации с видовыми характеристиками и в шаговой доступности от метро. Добавить (вложить в проект) придется не менее 100–150 тыс. руб. на квадратный метр»,— оценивает эксперт ГК «БестЪ». Благодаря многофункциональности будущего комплекса можно добиться хорошего синергетического эффекта, добавляет господин Ступников. «Высокая проходимость локации даст высокую ставку аренды, поэтому инвестиции окупятся с момента запуска в срок до десяти лет только за счет аренды. А если еще получится запроектировать и продать там апартаменты, тогда экономика проекта будет вообще очень хорошей»,— уверен он.

Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков предварительно оценивает необходимые инвестиции в освоение «Крестов» в сумму до 10 млрд руб. «Пока неизвестны окончательные технико-экономические параметры проекта, это очень грубая оценка»,— оговаривается представитель Rusland SP.

Возможные сроки реализации проекта оценить так же непросто, как и стоимость, считают участники рынка недвижимости. С одной стороны, площадь территории небольшая. Но быстро выполнять проект, учитывая, как проходят процессы согласований в Петербурге, особенно в таких ключевых для города проектах, вряд ли удастся. «Думаю, только на согласование концепции и прохождение всех градостроительных процедур уйдет пара лет»,— предполагает господин Бойков.

Александра Тен, Санкт-Петербург