Русскую Бастилию взяли с торгов

В «Крестах» Лев Гумилев был не единожды. В первый раз с отчимом Николаем Пуниным их арестовали в 1935 году. Выбраться оттуда им удалось благодаря Анне Ахматовой. Она через Елену Булгакову и Бориса Пастернака передала письмо Иосифу Сталину, после чего тот распорядился отпустить заключенных. Но уже спустя 2,5 года Гумилев-младший вновь попал в «Кресты», уже получив обвинение. В ночь с 10 на 11 марта 1938 года Гумилев был арестован. Свой арест он связывал с лекцией Льва Пумпянского о русской поэзии: «Лектор стал потешаться над стихотворениями и личностью моего отца. <...> „Поэт писал про Абиссинию, — восклицал он, — а сам не был дальше Алжира… Вот он — пример отечественного Тартарена!“ Не выдержав, я крикнул профессору с места: „Нет, он был не в Алжире, а в Абиссинии!“ Пумпянский снисходительно парировал мою реплику: „Кому лучше знать — вам или мне?“ Я ответил: „Конечно, мне“»,— писал позже Гумилев, отмечая, что Пумпянский не знал, что тот сын Николая Гумилева. Позже Лев Гумилев оклеветал себя под пытками. В итоге его приговорили к пяти годам лагерей

Фото: Из уголовного дела Льва Гумилева