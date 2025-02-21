Русскую Бастилию взяли с торгов
Изолятор «Кресты» был продан застройщику «КВС»
В Петербурге объявили результаты торгов по продаже здания бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной. Комплекс более чем за 1,1 млрд рублей перейдет девелоперу — ГК «КВС», который планирует на месте тюрьмы сделать общественное пространство. Процесс реновации обсуждался с начала нулевых и спустя четверть века все-таки начинается. Изолятору прочили и судьбу в виде и отеля, и модного места с кофейнями, и музея. История легендарных «Крестов» и его известные арестанты — в фотогалерее «Ъ-СПб».
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